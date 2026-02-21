《香港鐵路標準》下周出爐　運物局：提供清晰技術規範、便利業界

運輸及物流局今日（21日）表示，《香港鐵路標準》將於下周推出。當局形容《標準》是「香港創新篇的新標準」，可提供清晰技術規範，作為監管部門的審批依據，同時便利業界制定及優化施工工序。



（運輸及物流局Facebook）

運物局今日在社交媒體發文指，路政署聯同相關政府部門，以及鐵路專家，在過去半年全力制訂《香港鐵路標準》，《標準》將會在下周面世。

當局又指， 可用兩個「一」字蓋括《香港鐵路標準》的特色，分別是「共冶一爐」及「一覽無遺」。當局指《標準》將東西精髓緊密融合，而且覆蓋鐵路項目的整個生命周期，幅鐵路圖紙設計，到施工、營運，以至維修保養，都能提供清晰技術依據和指引，有規可循。

當局續說，新標準容讓新鐵路項目選用更多不同的先進建築技術、建築物料、裝備及鐵路系統，並提供清晰的技術規範作為監管部門的審批依據，同時便利業界制定及優化施工工序。