年初三｜至夜晚9時逾20.5萬內地旅客南下　連續兩日超過20萬人

【北上 / 農曆新年 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】今日（19日）為年初三「赤口」，入境處數字顯示，截至夜晚9時，各管制站錄得108萬出入境人次。南下的內地旅客有約20.5萬人，比去年年初三全日多逾1.8萬人，計及昨日（18日）年初二錄得21.2萬人次，已連續兩日創疫後新年新高。另外，今日夜晚9時前，北上港人至少有33.7萬人次。



年初三（19日）下午，東涌有不少內地旅客。（鄭子峰攝）

年初三（19日）下午，東涌東薈城有不少內地旅客。（鄭子峰攝）

入境處數字顯示，今日截至夜晚9時，各管制站錄得108.5萬出入境人次。其中離境人次有近53萬，當中近六成半、約33.7萬為港人，扣除經港珠澳大橋、機場、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人數，有24萬人次北上內地，最多港人經羅湖、深圳灣、落馬洲支線（即內地福田）口岸離境，各有超過5.5萬人次，經高鐵西九龍站則有約2.3萬人次。另外，逾3.4萬名香港居民經機場外遊。

至於入境則有約55.8萬人次，當中約32.8萬為港人；近20.5萬為內地旅客，比去年年初三多1.8萬人次，計及昨日（18日）年初二錄得21.2萬人次後，已連續兩日創疫後新年新高。另外，有約16萬內地旅客於夜晚9時前離境。