年初三｜尖沙嘴廣東道名店排長龍　20人河北親友團擬6日豪花50萬

今（19日）是大年初三，至少18萬內地旅客趁長假期訪港，多個景點人頭湧湧，下午尖沙嘴廣東道各大奢侈品店外排長龍。有河北旅客在店外等待家人購物，他表示與約20名親友、4至5個家庭首次訪港，預計在港逗留6至7天，每個家庭單位估計花費10多萬人民幣購買手表及名牌手袋，20人即約花費40至50萬。今日為首日到港，行程大多是購物，認為香港街道乾淨有秩序。



尖沙嘴今日下午人山人海，廣東道有奢侈品店排長龍。（鄭子峰攝）

下午3時至5時，尖沙嘴廣東道各大奢侈品店外大排長龍。來自河北的陳先生在店外等待親友，他表示現時是自由購物時間，約了夜晚6時集合，自己想休息一會，故提前到達集合地。

來自河北的陳先生剛剛與家人到LV購買了約兩萬元人民幣的手袋，認為香港奢侈品價錢與内地無異。（林子慰攝）

指奢侈品價錢與内地無異 但「剛好旅行就順便買一點」

陳先生表示，他們是第一次來港旅行，今日為首日到港，主要行程是尖沙嘴購物，讚賞香港街道乾淨及有秩序。他剛剛與家人到奢侈品店購買了約2萬元人民幣的手袋，認為香港奢侈品價錢與内地無異，「剛好旅行就順便買一點。」

來自河北的陳先生一行人在海港城外等待親友。（林子慰攝）

20人預計在港逗留6至7天 每個家庭準備10多萬人民幣遊玩

他們一行人由4至5個家庭組成，共約20人，預計在港逗留6至7天。陳先生估算，一個家庭約準備10多萬人民幣遊玩，花費包括購買手表及名牌手袋等。

陳先生的太太其後來到集合地，她表示剛剛到金舖看首飾，不過太多消費者，故沒有購物，準備乘搭「日落飛車」觀光巴士。

小橙子母親劉女士（左）在奢侈品店内花費約一萬元人民幣購買手袋。（林子慰攝）

江西旅客：香港購物「都是正版」 比内地便宜一點點

正在上小學的「小橙子」（化名）一家五口同樣首次訪港。他們來自江西，趁農曆新年假分別到深圳及香港遊玩，在香港逗留一天。小橙子認為，「香港還算好玩，但深圳更好玩，（香港）路邊不能蹲下，會罰錢」。

小橙子母親劉女士在奢侈品店内花費約一萬元人民幣購買手袋，問及為何在香港購物而非於内地購買，小橙子稱「都是正版」，劉女士說：「（奢侈品）一般都在國外買，會便宜一點，香港也比内地便宜一點點。」

來自廣州的彭先生彭太太曾多次來香港遊玩，這次第一次帶子女來香港，約花費一萬元人民幣。（林子慰攝）

來自廣州的彭先生彭太太曾多次來香港遊玩，但第一次帶子女來香港，想帶子女買公仔及到澳門探訪親戚，是次在港約花費一萬元人民幣。