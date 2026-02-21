宏福苑大火．總覽｜黃偉綸認收購方案非強制性　目前無意立法收回

大埔宏福苑五級大火發生至今已經兩個多月，財政司副司長黃偉綸今日下午3時舉行記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。房屋局局長何永賢和房屋局副秘書長章景星亦出席。



黃偉綸公布，政府會收購受火災影響的七座大廈，會向未補價單位業主，提供實用面積每呎8,000元收購，已補地價單位則每呎10,500元收購，全部用以上劃一標準計算。他表示，如果全部收購成功，收購價將是65億元。黃偉綸承認收購方案「不具備任何強制性」，「建議居民接受，（方案）係相當有吸引力。」



黃偉綸表示，政府目前傾向是拆卸7座物業，不會在原址發業住宅，原址可做公園，或大埔或新界東需要的社區設施之用。現階段方案不適用於未被大火波及的宏志閣，除非居民達成高度一致性向政府出售業權。



+ 3

+ 14

【16:18】黃偉綸說：「日前測量師學會提議立法去收回（業權），呢個目前唔係我哋焦點。」

【16:14】黃偉綸盼望7座大廈災民看到方案，好多對他們有利的地方，政府方案直至8月31日，這是一個嚴肅的說法。「即話如果過左8月31日都冇揀到，個安排就冇咗，因為個安排不可能無了期繼續，所以會跌返市場解決，我知大家傾過好困難，我盼望佢哋了解。」

他指前提有關物業是私產，任何宏福苑居民不接受方案，他指可能他們有自己原因，我會建議他們認真考慮方案。「如果再長遠我哋再睇，眼前係你情我願，並不存在大石砸死蟹，但個方案有佢優惠實際地方，盼望佢地認真考慮啦。」

大埔宏福苑五級大火，宏志閣是唯一一座未受火災波及。（夏家朗攝）

【15:57】如業主堅持不賣業權會怎樣？黃偉綸承認，現方案「不具備任何強制性」，但「建議居民接受，（方案）係相當有吸引力。」

【15:54】黃偉綸指，支援基金現時有40億元，因此政府要用公帑補貼才做到， 大部份立法會議員支持用公帑。他強調不單是情的考量，另外收購價能幫助家庭購置合適單位，舉例頌雅路西一期的賣價現時接近7,000元一呎，故政府提供未補地價8,000元一呎是合適。他形容今次做法「特別中的特別」，不覺得對未來構成任何先例，會小心使用公帑。

【15:50】黃偉綸補充，宏志閣居民要有一半達成共識，政府可以商討是否收購全幢樓業權。他其後再說，盼望五成共識，是一個觸發點。

【15:42】原址重建方面，黃偉綸表示，政府之前預計3年處理業權，18個月內完成清柝，重新起樓4至5年，共9至10年，「喺立法會上，議員都講可能太樂觀。」

【15:36】黃偉綸表示，目前有約200戶仍有按揭。他表示，如居民選擇樓換樓，金管局已與銀行商討，銀行願意考慮在換樓前暫停還款還息，並可將抵押品直接轉為新物業。至於取現金業主，則可直接用於還樓按。

大埔宏福苑五級大火發生至今兩個多月。（夏家朗攝）

【15:29】何永賢表示，如業主向政府賣業權，會收取現金金額，補地價後收購價為10,500元，未補地價為8,000元一呎。業主可以自行買心儀單位，政府會有特設銷售計劃，主要是房協及居屋項目，亦會有樓換樓安排。

綠置居2025、居屋2025、兩個房協項目及大埔頌雅路西等，共十個項目供業主揀選。她表示，最快予業主入伙是九龍灣盛緻苑，今年年尾可入伙，其他分別在2027、2028年。收購價足以應付居民選擇大部份項目，不過如啟德等核心區，或房協單位，因配備較多，價錢較高，業主或要額外補貼或購買較細的單位。她強調，特設銷售計劃合共提供3,900個單位，是宏福苑戶數的三倍，政府提供很多選擇予業主。

何永賢表示，於6月30日前已簽訂臨時買賣合約者，政府會視其為第一批，可以優先揀樓，當中會以抽籤安排先後次序。7月1日至8月31日之間簽訂者，則是第二批。現時居屋有轉讓限制，首5年要原價出售，10年後才可在公開市場出售。她指宏福苑40多年樓齡，大部份過了禁售期，因此會解除禁售期，但若在公開市場出售則要補地價。此外，業主要交付訂金，居屋要交付10%，綠置居要交5%。

政府2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（吳美松攝）

政府2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（吳美松攝）

政府2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（吳美松攝）

政府2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（吳美松攝）

【15:19】黃偉綸表示，政府目前傾向是拆卸7座物業，不會在原址發業住宅，原址可建公園，或大埔或新界東需要的社區設施之用。現階段方案不適用於未被大火波及的宏志閣，除非居民達成高度一致性向政府出售業權。

【15:16】黃偉綸公布，政府會收購受火災影響的七座大廈，會向未補價單位業主，提供實用面積每呎8,000元收購，已補地價單位則每呎10,500元收購，全部用以上劃一標準計算。他表示，如果全部收購成功，收購價將是65億元。目前基金可提供28億元，所以公帑需適度投入，即約40億元，當中部份可在保險賠償中取回，因當政府成為業權人亦成為受保人，但時間上有複雜及不確定性。

黃偉綸說：「如果政府唔作有介入，佢哋宏福苑持有單位係難以搵到買家購買，換句話講佢哋多年來投放單位既資金，可能化為烏有。」

政府2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（吳美松攝）

政府2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（吳美松攝）

【15:11】黃偉綸表示，問卷調查顯示，八成業主認為要快，四成七希望原區安置，另外四成七希望照顧全體宏福苑業主情況。在已提交意見的九成九住戶、1,975戶當中，七成四表示考慮接受政府收購業權；一成四表示未曾有決定，政府表示尊重，另外一成二不會接受。

考慮接受政府收購業權的1,458戶當中，四成一接受政府以現金或樓換樓方式收購業權，三成九只會接受樓換樓，兩成只接受現金收購。此外，八成一表示需要政府提供資助出售房屋，包括居屋及綠置居，一成九收現金後，會作長遠居住安排，並不打算購買政府提供的資助房屋。

打算購買政府資助出售房屋的1182戶之中，最多人選擇啟德的啟陽苑，共有800多戶揀選，其次600多戶選擇九龍灣盛緻苑，亦有超過400戶選擇大埔。

原址重建方面，有183戶、佔總戶數百分之九，只接受原址重建。另有431戶、佔總戶數約兩成提及希望原址重建，同時會考慮政府提出的其他選項。

政府2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（吳美松攝）

【15:10】房屋局局長何永賢表示，7座樓宇在火災後，工程團隊請港大專家做化驗，她指7座都好嚴重，「燒到得返鋼筋，當受到高溫火燒，救火時有灑水冷卻，熱漲冷縮有微細裂痕，影響結構安全，石屎容易剝落，比一般樓宇風險高。」她說，雖然無即時倒塌危險，但要加支撐，微細裂痕不容易復修至符合相關條例要求，因有電線、水管、升降機已受破壞，維修風險高，評估下相信7座樓需要政府介入，長遠需要拆卸。

政府2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（吳美松攝）

【15:04】財政司副司長黃偉綸表示，政府就宏福苑長遠居住安排已有定案。火災後，政府全速推展各項支援，援助基金發放多項補助。他表示，政府明白不同住戶有不同想法， 早前透過一戶一社工收集長遠居住安排的初步意願。居民在問巻絕不會影響其在長遠方案做的決定，理解隨時間過去，個別居民想法會有改變。

他表示，政府提出的收購業權價， 比測量師學會提出的參考價高出三分之一，另有不同選項，包括有不同房協單位。

測量師學會當時提出的呎價為6,000元及8,000元，即政府提出的收購業權價為8,000元及逾一萬元。

大埔宏福苑五級大火發生至今已經兩個多月。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級大火發生至今兩個多月。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級大火發生至今兩個多月。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級大火發生至今兩個多月。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級大火發生至今兩個多月。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級大火發生至今兩個多月。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級大火發生至今兩個多月。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級大火發生至今兩個多月。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級大火發生至今兩個多月。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級大火發生至今兩個多月。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級大火發生至今兩個多月。（夏家朗攝）

據了解，政府傾向收購業權，平均實用呎價約為8,000元，已補地價單位的平均實用呎價逾10,000元，不受大火影響的宏志閣或不在收購計劃內。

而消息指，由於政府早前收集的居民意願問卷顯示，絕大多數宏福苑居民希望政府儘快協助解決長遠安置及由政府收購業權，因此當局極大機會傾向收購業權，提供原址重建選項機會微。(詳見另稿)