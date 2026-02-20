宏福苑大維修承建商宏業主動放棄註册　屋宇署：不會免除法律責任

大埔宏福苑大維修承建商「宏業建築工程有限公司」本在屋宇署註冊一般建築承建商名之內。屋宇署指今年1月5日接獲宏業通知，指最後一名獲授權簽署人已經辭任，由於宏業沒有獲授權簽署人代行，不能再以註冊承建商身份進行《建築物條例》下的建築工程。



屋宇署指本月3日再接獲宏業通知，表示由1月31日起已不再繼續擔任註册一般建築承建商，屋宇署遂於本月13日根據《建築物條例》將宏業從名冊中移除。不過，屋宇署強調，有關做法並不會免除宏業及相關人士的任何法律責任 。



大埔宏福苑大火。（資料圖片/蔡正邦攝）

屋宇署指，宏福苑火災後，已於去年11月29日，根據《建築物條例》勒令宏業作為註冊一般建築承建商所負責的28個建築工程項目即時停工，直至宏業就有關地盤的安全事宜提交獲署方接納的改善措施為止。

及後在今年1月5日，方署接獲宏業通知，指其最後一名獲授權簽署人已經辭任，署方遂將該名離任的獲授權簽署人從宏業的承建商名冊資料中移除。由於宏業沒有獲授權簽署人代其行事，宏業不能再以註冊承建商身份進行《建築物條例》下的建築工程。

承辦大埔宏福苑大維修的「宏業建築工程」，其位於新蒲崗的辦公室外的招牌被拆走。（資料圖片/梁偉權攝）

署方又稱，在1月16日接獲宏業通知，其唯一技術董事於當日辭任，因此署方亦將該名離任的技術董事從宏業的承建商名冊中移除。 屋宇署表示，當一個註冊承建商欠缺獲授權簽署人及技術董事，該承建商便不能在《建築物條例》下被委任進行建築工程，不過承建商仍可申請加入新的獲授權簽署人及技術董事，因此並不構成承建商會自動從承建商名册中被移除。

屋宇署續指，於2月3日再接獲宏業通知，表示由1月31日起已不再繼續擔任註册一般建築承建商。署方便於2月13日根據《建築物條例》第8A(4)(a)條 ，將宏業從註冊一般建築承建商名冊中移除。

2025年12月22日，大埔宏福苑五級火災後，大廈維修承建商宏業建築工程公司被捕董事侯華建（戴口罩者）首度現身。（資料圖片/陳萃屏攝）

屋宇署強調，即使已按宏業的通知將其從承建商名册中移除，有關做法並不會免除宏業及相關人士的任何法律責任 ，包括在 《建築物條例》下有可能須負上的刑事責任(例如若違規會被檢控）及其他民事責任。署方又表示，早前已聯絡相關工程的認可人士及業主或業主立案法團，通知他們需另行委任新的註冊承建商以繼續進行有關工程。