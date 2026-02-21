六合彩金多寶結果｜5注中頭獎瓜分2.1億彩金 即對7個攪出號碼
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【六合彩結果／2月21日六合彩／新春金多寶／六合彩派彩】馬年六合彩新春金多寶今晚（21日）攪珠，馬會特設1.65億元金多寶，估計若以10元一注獨中，幸運兒可得高達2億元，為六合彩開辦50年來，最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模新春金多寶。
投注晚上9時15分截正，總投注額達4億元（402,289,808元）。馬會公布，今晚有5注中頭獎，每10元一注派彩42,187,500元。
今晚攪出號碼為：2、18、34、35、37、49，特別號碼為：33
馬會公布，今晚有5注中頭獎，全為投注10元一注，每10元一注派彩42,187,500元；二獎也有13.5注中，每10元一注派彩1,134,250元；三獎有641.5注中，每10元一注派彩63,650元。
▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼
新春攪珠五大幸運號碼：15、10、36、43及48
馬會資料顯示，從六合彩自2002年7月增加至49個號碼至今，於新春首次攪珠共23次，當中「15」號開出次數最多，共7次；其次是「10」號、「36」號、「43」號及「48」號，均開出6次。
新春金多寶較旺藍色號碼球 10至19號組別攪出次數最多
至於攪出的號碼球顏色，藍色佔40%，其次為紅色，綠色只佔26%；號碼10至19號攪出佔最多，24%；其次為40至49號，佔22%；其他三個組別出現的比率相若，當中1至9號最少，只有17%。
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
截至2月15日晚攪珠，49個號碼中，仍只有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現514次；排第二是509次的49號；排第三位是508次的24號；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出499次及494次。
五大冷門號碼：19、41、23、25、43
最冷門號碼以19號攪出433次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出443次的23號；25號以445次排尾四；43號以攪出446次排尾五。
