六合彩金多寶｜馬會料一注獨中可得2億 投注額衝向4億大關
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【六合彩／新春金多寶／攪珠結果／馬會／香港賽馬會】馬年六合彩新春金多寶今晚（21日）攪珠，馬會特設1.65億元金多寶，估計若以10元一注獨中，幸運兒可得高達2億元，為六合彩開辦50年來，最高的頭獎彩金，亦是歷來最大規模新春金多寶。
投注晚上9時15分截正。至今晚8時許，投注額超過3.7億元（374,792,828元），衝向4億元大關。
▼六合彩歷次億元頭獎彩金攪珠及派彩結果（2011年起）▼
新春攪珠五大幸運號碼：15、10、36、43及48
馬會資料顯示，從六合彩自2002年7月增加至49個號碼至今，於新春首次攪珠共23次，當中「15」號開出次數最多，共7次；其次是「10」號、「36」號、「43」號及「48」號，均開出6次。
新春金多寶較旺藍色號碼球 10至19號組別攪出次數最多
至於攪出的號碼球顏色，藍色佔40%，其次為紅色，綠色只佔26%；號碼10至19號攪出佔最多，24%；其次為40至49號，佔22%；其他三個組別出現的比率相若，當中1至9號最少，只有17%。
累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13
截至2月15日晚攪珠，49個號碼中，仍只有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現514次；排第二是509次的49號；排第三位是508次的24號；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出499次及494次。
五大冷門號碼：19、41、23、25、43
最冷門號碼以19號攪出433次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出443次的23號；25號以445次排尾四；43號以攪出446次排尾五。
