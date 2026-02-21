宏福苑｜孫玉菡：一戶一社工服務不設時限　社署將配合解說專隊

大埔宏福苑五級火警發生至今兩個多月，當局今交代居民長期安置方案，並指為避免加重「一戶一社工」負擔，未來將設立解說專隊解答業主疑問。勞福局局長孫玉菡今日（21日）表示，社署為宏福苑居民而設的「一戶一社工」服務不設時限，但服務頻率或因應住戶情況自然調整；又說社署會持續為居民提供適切支援，配合「解說專隊」及其他公務員團隊，與居民走過復常之路。



大埔宏福苑五級大火發生至今兩個多月。（夏家朗攝）

當局今交代宏福苑居民長期安置方案，包括收購價錢及後續安排等。政府表示，明白「一戶一社工」非常忙碌，將特別設立一隊超過由100名人員組成的「解說專隊」專責解釋業主有關安置方案的疑問。

勞福局局長孫玉菡於社交媒體表示，政府今天推出的宏福苑長遠居住安排可以讓居民盡快重建家園，並提供靈活多元的選項，讓居民可作出最適合自己的選擇。他又稱，要了解不同選項及處理後續工作（如出售業權等程序或手續等）對一般市民來說並不容易。政府成立「解說專隊」，可更有系統地向居民解釋各選項的詳情，解答居民不同的疑問和協助處理後續工作。社會福利署會將持續為居民提供最適切的支援，配合「解說專隊」及其他公務員團隊，與居民一起走過復常之路。

孫玉菡今早又在商業電台表示，「一戶一社工」服務沒有完結時間，但服務頻率或因應住戶情況及需求自然調整。他又說，明白社署社工工作辛苦，政府會盡量提供行政支援，已因應社工工作量及工時增加，放寬社工申領交通津貼、以及超時工作補假的安排等。