宏福苑｜湯家驊：政府方案尊重業權　居民若不接受自損商業價值

財政司副司長黃偉綸聯同房屋局局長何永賢今日（2月21日）下午3時舉行記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，政府公布方案在尊重《基本法》保護的業權，以及公帑不傾向某一群體這兩個原則下做得符合情理。他強調，宏福苑賠償後、重建前地權價值「非常有限」，從法律角度看。若居民若不接受政府方案，，所享有的權益「只具有整塊地的某一個百分比的權益」，商業價值非常低。



湯家驊相信大部分人認為政府方案符合情理。（黃浩謙攝）

政府方案尊重法律和公帑

湯家驊在社交平台發文抋出，政府今日公布方案符合情理。他解釋，當中須關注兩大原則：第一，所有業權受《基本法》保護，政府必須尊重，不能強行收購，在這方面強拍條例並不適用；第二，公帑屬於全體市民，必須用得合理，不應過度傾向特定群體。

以災前價值提供方案已是盡力照顧

黃偉綸公布，政府會收購受火災影響的七座大廈，會向未補價單位業主，提供實用面積每呎8,000元收購，已補地價單位則每呎10,500元收購，全部用以上劃一標準計算。他表示，如果全部收購成功，收購價將是65億元。他形容今次做法「特別中的特別」，不覺得對未來構成任何先例，會小心使用公帑。

財政司副司長黃偉綸2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（夏家朗攝）

湯家驊解釋，一般火災後業主主要依賴保險賠償，之後（賠償後、重建前）所持地權的市場價值「非常有限」。政府現時以火災前樓齡約三十年的價值提供換購或現金方案，已是盡力照顧居民需要的安排。他提醒，若業主不接受方案，法律上其權益僅為整幅地段某一個百分比的權益，商業價值「非常低」。

政府2月21日下午3時舉行記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。(夏家朗攝）

湯家驊今日較早前在另一貼文提及未受火災波及的宏志閣的情況。他分析，宏福苑是一大型屋苑，公契一般規定公共空間由居民負責維修保養，若大多數居民離去，留下的如何及有否資源負上這法律責任？宏志閣的居民面對的，可能正是這問題。

他指出，實際運作與情緒所向往往是有所分別，若政府尊重個人意願，個人亦應理性思考如何面對現實問題，希望今天的方案能滿足各方要求，但居民也要仔細考量如何跨越這難關。