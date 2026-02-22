宏福苑︱田北辰：原址重建點解被排除？有183戶堅持選項就起一幢

政府公布的宏福苑長遠安置方案，不包括原址重建。實政圓桌立法會議員田北辰今天（22日）表示，方案最大問題是沒顧及只接受原址重建的居民想法，重提自己早於一月建議政府「逐幢樓去計」，意思是「夠一幢就起一幢，夠兩幢就起兩幢」，如今有9%、183戶堅持只接受原址重建，倡興建一幢樓便解決問題。



財政司副司長黃偉綸2月21日下午3時舉行記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。(夏家朗攝）

政府不考慮原址重建指時間過長

政府今日宣布不考慮原址重建住宅方案。財政司副司長黃偉綸指，難有一個方案滿足居民不同訴求，若原址重建，政府之前預計3年處理業權，18個月內完成分清拆，重新起樓4至5年，需時9至10年，加上遺產承辦需時長，「立法會上議員都講可能太樂觀」。另外，若災民在另一地方長時間居住，可能與該地方建立感情聯繫，有很多因素要考慮。

有傳媒提問原址重建能否只起兩三棟滿足想要重建的災民需求，黃偉綸強調重建時間非常長，要處理業權、清拆、起樓。對於僅接受原址重建的9%的居民，政府希望盼透過溝通，取得共識，例如提升收購金額。

田北辰。（王晉璇攝）

原址重建點解被排除？等得耐唔耐及複雜與否係居民嘅決定 ，政府講清楚後應全力以赴，彌補過失。 田北辰

田北辰在社交平台表示，政府不考慮原址重建的原因分別是需時好長，以及業權、契約、法律等問題複雜。針對時間問題，他說政府如果說清楚而堅持的居民仍然願等，「呢個就當佢哋自己要考慮嘅嘢。」至於業權等複雜問題，他說居民知道有何困難，他們自己要考慮。他說今次事件政府要負好大責任，處理業權契約複雜問題是政府應有之義，為自己的責任作出補救。

居民喺呢個災難已經承受好多，如果有人堅持呢個心願，政府做到都應該盡力去做，算係彌補過失嘅一部份。 田北辰

他說尊重選擇是香港核心價值，政府與特首都多次表明，只要居民知道所有時間、程序問題，政府就應該尊重，除非有完全解決不到的技術問題，但到目前為止都聽不到有說服力的答案。