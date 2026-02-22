調查：近8成外傭被剝削　苦主被毆兼扣薪　泣訴待遇「畜生不如」

本港有不少南亞裔家務工，他們離鄉別井，為求在香港謀生活，卻獲不公平對待。香港尼泊爾家務工會調查發現，近五分四受訪家務工被剝削一項勞工權利或以上，例如最低工資、法定假日或充足的食物等。



有2023年來港，來自印度的尼泊爾裔家務工表示，曾受聘於兩任僱主，但卻遇上少付工資，及毆打，形容僱主待她「畜生不如（less than animal）」。工會建議，政府為所有新來的家務移工和所有僱主提供強制培訓班，詳細說明雙方的權利和義務。



工會要求政府嚴懲違法僱主。（董素琛攝）

香港尼泊爾家務工會調查發現，近五分四受訪家務工被剝削一項勞工權利或以上，例如最低工資、法定假日或充足的食物等。（董素琛攝）

近八成外傭被剝削至少一項勞工權利

香港尼泊爾家務工會在2025年3月至9月期間，訪問了80名來自印度、尼泊爾和孟加拉的女性和一名男性，他們均在香港從事家務工工作。研究發現，近五分四受訪者被剝削一項勞工權利或以上，例如最低工資、法定假日或充足的食物等。另外，有63%受訪者被剝奪至少兩項法定權利。59%受訪者沒有獲得他們應有的法定假日。

此外，近三分二受訪者對其在香港的法律權利了解甚少或非常不了解，近一半受訪者表示不知道或不明白他們的僱備合約內容。

34歲的尼泊爾裔印度人Sanju（化名）2023年來港，先後為兩任傭主工作。（董素琛攝）

苦主來港一年半兩遇黑心傭主 剋扣工資、無食物、被毆

34歲的尼泊爾裔印度人Sanju（化名）來港前視香港為夢想，來港後方知原來是場惡夢。她2023年來港，先後為兩任傭主工作，分別長6個月及9個月。首任傭主要求她在地上睡覺、少付工資，她於凌晨2點仍在工作，但卻要於凌晨4時便要起床。僱主在聘用她時，稱不介意她不懂英文，但最終解僱的理由，竟是她因不懂英文，不能教導其兒子。

其後，Sanju受僱於另一名僱主，她原本滿心歡喜，期望待遇有所改善，但卻再一次落空。她指，第二任任僱主未有為她準備食物，亦不充許她在家中廚房為自己煮食，更甚的是會毆打她。她所住的房間有窗，僱主卻從不讓她打開。她最終憤而離職，在尋求工會幫助時，她已承受著嚴重脫髮等問題。談及經歷，她說不願再回想，然後不禁落淚。她形容僱主待她「畜生不如（less than animal）」，對香港「夢想之地」的幻想亦隨之破滅。她已向勞工處作出投訴，正候結果。

工會倡新到港移工、僱主強制上培訓班

工會建議，政府為所有新來的家務移工和所有僱主提供強制培訓班，詳細說明雙方的權利和義務；審查並修改標準合約（ID407），以明確規定條款和條件，確保被強制」在私人家庭住宿的家務移工享有合乎人道的待遇，包括規定列明僱主所提供的免費膳食須為每天三餐合適的膳食（早餐、午餐和晚餐），禁止沒收工人的身份證明文件，要求確保家務移工至少有八小時的睡眠。