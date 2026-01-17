精神健康月｜曹星如分享生活實踐經驗　孫玉菡：市民認知大大增加

「2025精神健康月」閉幕嘉許禮暨「活。好D」健康生活博覽今日（17日）。勞工及褔利局局長孫玉菡致辭時表示，精神健康月已經舉辦得非常成熟，經過多年的努力，市民對精神健康方面的認知大大增加。他指政府投入很多資源，與社福界和社福機構同心協力，將精神健康的訊息傳達出去，希望能幫助更多有需要的人。



「2025精神健康月」閉幕嘉許禮今日在荃灣愉景新城D．PARK L1中庭舉行，吸引不少人參觀。典禮上首先出場的共融笙樂演奏表演，展現多元共融的美好。大會亦頒發獎項予「活好生活 x 五大日常」智Fit精神健康計劃短片創作比賽的得獎者，並安排香港拳擊運動員曹星如及得獎者與大眾分享在日常生活中實踐五大健康生活元素的經驗。

同場亦設「活。好D」健康生活博覽，以五大健康生活元素主題展區，提供互動體驗、支援服務及科技健康工具介紹、共融職場資訊，以及展示精神復元人士參與製作的精美產品，讓市民更深入了解「健康生活」及精神復元人士的能力。

「精神健康月」由勞工及福利局與多個政府部門、公營機構及非政府組織聯合舉辦。「2025精神健康月」以「活。好D (Healthy Life．Healthy Mind)」為主題，在2025年10月至2026年1月期間，於全港各區透過豐富多元的活動，鼓勵市民從日常生活習慣著手，實踐壓力管理、社交連繫、優質睡眠、恆常運動及健康飲食五大健康生活元素，提升身心靈健康，共建健康和諧社會。

勞工及褔利局局長孫玉菡致辭時表示，精神健康月踏入30周年，已經舉辦得非常成熟，經過多年的努力，市民對精神健康方面的認知大大增加。他表示，政府投入很多資源，與社福界和社福機構同心協力，將精神健康的訊息傳達出去，希望能幫助更多有需要的人。

2025精神健康月籌備委員會主席、新生精神康復會行政總裁朱世明表示，在去年10月啟動禮後，舉行了一連串公眾及地區活動，例如工作坊及短片創作比賽等，透過活動鼓勵市民關注身心健康，從日常生活的點滴做起；亦積極在社區上推動及支持「健康生活方式」行動承諾約章的成果，為社區注入健康能量，截至今日，各參與機構共收集得10,000份行動承諾卡。