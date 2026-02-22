新年｜高鐵西九龍站現返港潮　市民指內地物價便宜故留到最後一日

農曆新年長假進入尾聲，高鐵西九龍站今午（22日）出現返港人潮，港人一家大細拿着行李箱及戰利品回港。有返港市民指，高鐵車箱人流與平日周末相若，過關時間亦僅需10分鐘。



有到家鄉廣州過年的市民指，一星期的行程花費逾千元，到訪越秀公園等地方，並購買開心果及年糕等戰利品回港，認為內地的物價較香港便宜，故特地待到最後一天才回港。



今（22日）是農曆新年假期最後一天，西九高鐵站人山人海，港人一家大細回港。（董素琛攝）

今（22日）是學校農曆新年假期最後一天，高鐵西九龍站持續有乘客出閘，港人一家大細回港。（董素琛攝）

農曆新年長假期間，大批港人北上探親及旅遊、歡度佳節。學校假期進入尾聲，不少人明天便要上班或上學，入境處預料今日是出入境高峰期。高鐵西九龍站下午人山人海，有港人一家大細回港，他們帶着行李箱及一抽二掕的戰利品。

有人在高鐵站抵港大堂整理行李。（董素琛攝）

杜小姐在年廿九到廣州過年，行程到訪過從化及越秀公園等地方。（董素琛攝）

北上從化浸溫泉 指內地物價較香港便宜

杜小姐在年廿九( 16日）到廣州過年，至今天下午才回港，期間曾到訪從化及越秀公園等地方，在當地浸溫泉，並購買開心果及年糕等產品回港，共花費逾千元。

她認為，香港的景點面積較細，相較廣州人流更多，但內地的物價較香港便宜，笑言：「因為呢個消費，我待到（假期）最後一日先返嚟，因為呢邊（香港）嘅消費真係有啲高。」

余小姐到廣州過年一星期，主要目的是探親，與家人一起吃飯，行程花費約數百元。（董素琛攝）

余小姐到廣州過年一星期，主要目的是探親，與家人一起吃飯，行程花費約數百元。她認為廣州的過年氣氛會較香港好，可以行花市，亦有舞龍舞獅表演，「香港可能有，但係可能冇廣州咁多，因為廣州畢竟大，所以可能擺啲地方比較多啲。」

她認為廣州的物價較香港便宜、食物的選擇亦較香港多，但香港的食物較內地安全，兩地各有優缺，但笑言更喜歡廣州。她指今日回程的高鐵車廂滿座，但不覺人流特別多，與平日周末無異。

大學生姚先生（左）認為，過關的人流不算太多。（董素琛攝）

大學生姚先生趁年期到深圳一星期，主要在家中與家人過年，及到親戚家拜年，膳食與在港差不多。他生於香港，故喜歡香港勝於內地。他指深圳回港的高鐵列車，車廂不太滿，過關的人流亦不太多，「行得快就10分鐘（完成過關）。」