坪洲27年天然有機農莊4月尾結業　日籍創辦人稱因屬官地被收回

位於坪洲、有27年歷史的「天然有機農莊」將在4月尾全面結業。其創辦人品川一誠早前發文指，他27年前受騙，支付了18萬元給一位農民以使用該地，當時他不知道原來該地是官地，他形容自己「非法使用政府農地27年」，至去年7月地政總署再收到投訴信，於是便以違法使用為由收回土地。



回顧27年歷史，他指農莊現有超過50株桑樹，生產的桑葉茶成為了坪洲特產，他很開心能與人分享桑葉的明目效果。年屆83歲的他體力已不足以再經營農莊，他將在坪洲東灣租地居住，目標是健康活至120歲，屆時將開記者招待會。



「天然有機農莊」創辦人品川一誠。（Issei Shinagawa FB）

位於坪洲、有27年歷史的「天然有機農莊」。（Issei Shinagawa FB）

創辦人品川一誠：27年前受騙誤買了官地使用

品川一誠在帖文中指，農莊將在4月尾全面結業，地皮將交還給地政署。他解釋，他27年前受騙，支付了18萬元給一位農民以使用該地，當時他不知道原來該地是政府土地，他形容自己「非法使用政府農地27年」。

去年7月接獲地政總署通知收回土地

品川表示，開農莊是希望能讓本港年青人享受大自然環境。由於來訪人士漸多，所以他加建了洗手間、避雨防風設施、石級及水池等設施。2013年，地政總署因收到投訴信，派員到場視察後，曾勸喻他不要加建東西；至去年7月，地政總署再收到投訴信，於是便以違法使用為由收回土地。

農莊現有超過50株桑樹，生產的桑葉茶成為了坪洲特產。（Issei Shinagawa FB）

農莊出產桑葉茶成坪洲特產 品川稱因年老無體力再經營

他指農莊現有超過50株桑樹，生產的桑葉茶成為了坪洲特產，他很開心能與人分享桑葉的明目效果。年屆83歲的他體力已不足以再經營農莊，他將在坪洲東灣租地居住，目標是健康活至120歲，屆時將開記者會。