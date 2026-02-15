IFC往中環碼頭天橋將拆！　新臨時天橋2.19啟用　24小時有冷氣

恒基地產宣布，中環新海濱旗艦項目「Central Yards」接駁國際金融中心商場（IFC Mall）和中環碼頭連接大樓的全新臨時行人通道，將於2月19日（年初三）正式啟用。現有的行人天橋亦將同時封閉並拆卸。



恒基地產宣布，中環新海濱旗艦項目「Central Yards」接駁國際金融中心商場（IFC Mall）和中環碼頭連接大樓的全新臨時行人通道，將於2月19日（年初三）正式啟用。（恒基提供）

現有的行人天橋將同時封閉及拆卸。（恒基提供）

恒基指，全新臨時行人通道出入口，毗鄰現有行人天橋的兩端，配置24小時空調系統及藝術元素。連接中環碼頭部分採用半開放式設計，與中環海濱一帶、維港景致及大自然無縫融合。

2027年商場啟用後 臨時行人通道會改建海景平台

「Central Yards」項目第一期計劃於今年第二季平頂，2027年開幕。恒基指，第一期商場啟用時，臨時行人通道會拆卸，並改造多功能綠化海景平台。公眾屆時將可經由商場通道往返中環海濱和國際金融中心。

至於第二期則預計於2032年落成，恒基指，項目將進一步提升中環成為兼具創新與活力的國際地標。