中大醫學神科畢業生成首名博士課程生：一試實驗室體驗返唔到轉頭

中文大學醫學院今年7月開辦醫學畢業生博士課程（MBChb-PhD課程），培訓具實驗室技能的醫生，暫取錄一名醫生就讀。即將修讀的陳樂生（Andrew），本身為有中大「神科」之稱的「環球醫學領袖培訓專修組別」畢業生，現時在威爾斯醫院擔任腫瘤科駐院醫生。他就讀學士學位課程時，被教授邀請到實驗室體驗進行實驗，發現實驗過程相當有趣，「一試就返唔到轉頭」。



副院長莫樹錦：希望培養具完整實驗室技能的科學家

中大醫學畢業生博士課程（MBChb-PhD課程）容許學生在進行醫生基礎專科訓練的第二年兼讀博士課程，其後3年再專注全日制博士課程。期間醫學院將為其提供與中大全職僱員相符的薪金，支持他們日常生活。

中大醫學院副院長莫樹錦指，之所以設置博士課程，是希望培養具完整實驗室技能的科學家，幫助他們在基礎科學、轉化醫學及臨床研究發展上更具專業知識和能力。

現時醫科生讀至取得博士學位需至少17年 過往極少本地讀

現時而言，要在港完成博士學位和成為專科醫生，一般需先讀畢6年醫科課程，進行一年實習，之後再讀4年博士，其後還須先後完成3年基礎專科訓練和3年高級專科訓練，共需17年。

莫樹錦表示，過往很少醫生在香港完成博士學位，部分原因是學生在就讀4年博士課程期間，只能獲取基本博士生收入，僅僅足夠糊口，加上從實驗室過渡至臨床培訓亦較為艱難。

現於威院擔任腫瘤科駐院醫生 陳樂生：想更深入理解腫瘤和藥物

即將修讀博士課程的陳樂生，本身為「環球醫學領袖培訓專修組別」的畢業生，現時已完成一年實習，在威爾斯醫院擔任腫瘤科駐院醫生。

他深造博士學位的緣起，要追溯到就讀「環球醫學」時，被教授邀請到實驗室體驗進行實驗，「一試就返唔到轉頭」。他又指，在交流期間認識不少具博士學位的醫生、科學領袖，他們對腫瘤和藥物的理解更為深入，亦令他想追求博士學位。

院長趙偉仁盼「環球醫學領袖培訓專修組別」一成畢業生會攻讀博士

腫瘤學系權威莫樹錦表示，如學生只以傳統模式攻讀博士很難成為臨床科學家，外國不少成功例子均是「兩邊走」，可令學生有更大成就。院長趙偉仁表示，不少外地醫科生均有博士學位，本港存在缺口，盼「環球醫學領袖培訓專修組別」一成學生會攻讀博士。

學生讀全日制博士課程期間會獲中大提供與全職僱員相符薪金

莫樹錦表示，醫學院新設的博士課程，容許學生在進行基礎專科訓練的第二年兼讀博士課程，參與相關研究。其後3年再專注全日制博士課程，期間中大將為其提供與中大全職僱員相符的薪金，支持他們日常生活。之後他們再繼續3年高級專科訓練，就可成爲具博士學位的專科醫生。他指獲資助博士生數目要視乎撥款而定，未來不排除發起募捐。

去年財政預算案提出向八大削資，院長趙偉仁稱醫學院的資源運用暫時足以招攬人才和支持現時發展。至於新一份財政預算案，他希望政府能繼續積極支持醫學院的醫學研究和創科發展。

此外，政府計劃改革醫務委員會，包括建議增加業外委員人數和比例。趙偉仁認為，專業自主十分重要，但亦需平衡公眾利益和市民需要。他舉例，一些併發症究竟由失誤引致，還是屬可接受範圍，需由專家判斷，但同時需要照顧病人意見。他並希望醫委會能加快速度處理投訴個案。