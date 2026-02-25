國泰航空1月載客量按年增長11%　情人節突破10萬人次創單日新高

國泰集團周二（2月24日）公布，去年年末外遊高峰的強勁勢頭延續至今年1月初，並於2月份持續向好。2月14日，國泰航空及國泰集團雙雙創下單日載客量新高。國泰航空歷史上首次單日載客量突破10萬人次，接載100,747名乘客；連同香港快運，當日集團合共接載約128,000名乘客。



國泰集團周二（2月24日）公布，去年年末外遊高峰的強健勢頭延續至今年1月初，並於2月份持續向好。（資料圖片）

展望復活節假期出行需求仍然殷切

國泰集團周二公布今年1月份客、貨運量資料，國泰航空和香港快運1月合共接載超過330萬人次，較2025年同月上升11%。其中，國泰航空1月載客量逾262.2萬人次，按年增加逾11%，可用座位公里數按年增加14%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，客運業務受惠海外留學生客流，以及年末假期後返程旅客帶動，需求在1月上旬保持穩健。商務出行需求隨後亦顯著回升，前艙載客率較2025年1月表現更理想。與此同時，隨著國泰持續增加航班班次，轉機客流亦錄得顯著增長，進一步鞏固香港國際航空樞紐的連通優勢。

劉凱詩又稱，不少亞洲各地的旅客選擇於農曆新年長假期間出行，公司留意到休閒旅遊表現活躍。展望復活節假期，整體出行需求仍然殷切，預期航班訂座率將會隨出發日期臨近而進一步攀升。

國泰貨運1月份的載貨量逾13.7萬噸，按年增長5%。（資料圖片）

1月份載貨量按年增長5% 專項貨運方案表現理想

貨運方面，國泰貨運1月份的載貨量逾13.7萬噸，按年增長5%，可用貨物噸公里數按年增加3%。劉凱詩表示，集團貨運業務在去年年終貨運高峰期後，今年年初起步較為平緩，但仍保持按年增長。

她表示，集團專項貨運方案表現理想，從大洋洲運往香港及亞洲其他主要城市的車厘子及海鮮，顯著推動「國泰—鮮貨運送」的需求;而由歐洲及中美洲出口的醫藥品增加，亦帶動「國泰—醫藥品運送」方案持續增長。

此外，國泰貨運作為浪琴香港國際馬術盛典的創辦夥伴，很榮幸為2026年的賽事再度接載精英賽駒，由歐洲運送了約60匹場地障礙賽精英駿馬飛抵香港，充分展現在動物運送方面的專業能力。展望第一季餘下時間，市場需求將於農曆新年假期放緩期後逐步回升。