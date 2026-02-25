財政預算案｜電動私家車首次登記稅、「一換一」計劃優惠不再繼續

財政司司長陳茂波周三（25日）發表財政預算案，電動私家車首次登記稅優惠及「一換一」計劃在三月底屆滿後不再繼續，但電動的商用車、電單車及機動三輪車首次登記稅全數豁免至2028年3月底。



財政司司長陳茂波周三（25日）發表財政預算案。（梁鵬威攝）

電動商用車、電單車、機動三輪車首次登記稅續豁免

財政司司長陳茂波周三（25日）發表財政預算案，稱電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車的首次登記稅繼續獲全數豁免至2028年3月底，但考慮到現時電動私家車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，電動私家車已具備市場競爭力，最高上限為58,500元的電動私家車首次登記稅寬減安排，以及最高上限為172,500元的「一換一」電動車稅務寬減計劃，兩樣都會在今年3月31日屆滿後不再繼續。

電動私家車首次登記稅寬減 3月底屆滿

環境及生態局稱現行的汽車首次登記程序維持不變，在2026年4月1日或以後提交首次登記申請的電動私家車，將不再享有首次登記稅寬減，以運輸署接獲填妥的申請表及所需文件的日期為準。

若2月25日前已訂車未及辦首次登記 可獲一次性安排

若在2026年2月25日或之前已訂購的電動私家車、或已由車主安排付運來港自用的電動私家車，如未及於2026年4月1日前辦理首次登記，但相關的本地註冊分銷商／註冊進口者／車主向運輸署提交所需證明文件，申請按調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅，而有關申請經運輸署核實批准，該電動私家車仍可享修訂前的首次登記稅寬減額，會實施一次性的安排。

本地註冊分銷商／註冊進口者／車主必須於2027年2月24日或之前提交申請，方可按上述一次性的安排，以調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅。

除推動減碳外，陳茂波指香港首座都市固體廢物轉廢為能設施I‧PARK 1已在去年底陸續投入服務。全面運作後可每日處理三千公噸都市固體廢物，以及每年向電網輸出超過4億度電，足夠10萬戶家庭使用，並正規劃興建I‧PARK 2。