財政預算案｜25/26年度錄29億盈餘　每年發千六至二千億債券

財政司司長陳茂波周三（25日）發表財政預算案，預計2025/26年度綜合帳目將由原來預算約670億元赤字，轉為錄得29億元盈餘，財政儲備預計為6,572億元。



政府為滅赤及加快北都工程發展，計劃把兩個債券計劃的合共借款上限，未來五年，每年發行約1,600億元至2,200億元的債券。



此外，政府回撥615億元的種子基金到政府帳目，並在外匯基金每年抽750億元到未來兩個財政年度到基本工程儲備基金。



財政司司長陳茂波周三（25日）發表財政預算案。（梁鵬威攝）

財政司司長陳茂波周三（25日）發表財政預算案，稱過去數年出現赤字。陳茂波指去年受惠於股票市場表現突出及經濟增長加快，令印花稅及利得稅較原來預算合共增加近500億元，2025/26年度的經營帳目提前恢復盈餘，綜合帳目計及發債淨所得則大致平衡。

25/26年度扭虧為盈餘29億元

陳茂波預計2025/26年度由原來670億元赤字，扭虧為盈餘29億元，並估計在2026/27年度盈餘為221億元，2025/26年度財政儲備預計為6,572億元，2026/27則可升至6793億元。

政府為滅赤及加快北都工程發展，計劃把兩個債券計劃的合共借款上限，由去年公布的7,000億元，提升至9,000億元。在未來五年，政府每年發行約1,600億元至2,200億元的債券，其中約一半用於為近年發出的短期債務再融資。

此外，政府回撥615億元的種子基金到政府帳目，並在外匯基金每年抽750億元到未來兩個財政年度到基本工程儲備基金。

▼財政預算案．重點▼

