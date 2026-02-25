財政預算案2026｜無派消費券　陳茂波：消費意欲改善　不適合推

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波今早（25日）發表新一份《財政預算案》，宣布轉撥外匯基金1500億元支持北都及其他基建，是罕有動用外匯基金。陳茂波下午出席記者會時，多次被問到為何42年來首次動用外匯基金搞北都基建，他說外匯基金用作投資，北都基建亦是投資，只是轉了投資方式，形容不是常態化的做法。至於社會關注預算案不再派消費券，陳茂波指消費意欲改善，不適合再推。



2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，下午舉行記者會。（何夏怡攝）

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》後舉行記者會。左至右：財經事務及庫務局常任秘書長（庫務） 黎志華、財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、政府經濟顧問范婉兒。（鄭子峰攝）

陳茂波：預算案「粒糖」比過去增加1.8倍

陳茂波在記者會開首表示，新一份預算案主題是創科驅動、金融賦能、多元發展、關愛惠民，形容要做大個餅，分好蛋糕，是持續推進過程，過去大力投資創科，成績開始見到。

第一，AI+結合金融+，帶來提速增量，意味加速創新擴大規模，以加速產業發展，統籌本地境外市場資源，合力辦大事。他會成立主持AI+產業發展策略委員會，初期聚焦生命健康科技，更好發揮政策引導和市場洞悉。再者，AI全民培訓，以及AI應用會帶來結構性轉變，培養AI素養關乎競爭力和就業前景，有必要加大人力資源投資力度和程度，所以提出全民AI培訓，希望白領到藍領，學生到公衆，推動全民使用。

他說政府財政狀況改善，審慎理財同時，力所能及範圍内支持市民中小企，包括增加父母子女免稅額，以及擴大長者醫療券先導計劃，形容「粒糖」比過去增加1.8倍。

另外，他又說有必要做好投資未來，鞏固提升經濟發展動能，為推動北都等重點項目，要透過發債滿足相關資金需要，稱是爲了投資未來，籌集只會用基建投資。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，下午舉行記者會。（何夏怡攝）

為何有信心填補發債？陳茂波：借貸比例非常穩健

被問到提升北都借貸上限由去年公布的7000億元提升至9000億元，是否代表借貸渡日？政府為何有信心政府可以「搵錢」填補發債？未來會否提升其他方面的印花稅，陳茂波表示，過去通常發短期債，3至5年，差不多時候就需要償還，得益於比較便宜的利息開支，但舊債也要還，未來發債規模當中一半左右是支付到期的還款，形容這是合理安排。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》後舉行記者會。左至右：財經事務及庫務局常任秘書長（庫務） 黎志華、財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇。（鄭子峰攝）

他說更重要是看政府整體借貸比例，5年之後大概19.9%，在國際上屬於非常穩健水平，透過發債支持北都等基建，招商引資。

至於豪宅印花稅由4.25%調高至6.5%，是否想「試水溫」，他說今次調整1億元以上的住宅物業交易印花税，是考慮到能者多付，略為增加政府收入。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》後舉行記者會。左至右：財經事務及庫務局常任秘書長（庫務） 黎志華、財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、政府經濟顧問范婉兒。（鄭子峰攝）

陳茂波以經營賬目比喻打工，每月有薪酬，回到家有基本花費，而政府希望有盈餘，預料今年和接下來幾年亦持續有盈餘。

至於資本賬目，陳茂波指是投資未來，包括交通基建，包括造地，土地平整，這方面過去透過地價收入支付開支，但住宅物業開始趨穩，商業住宅還要時間回復，同時要加速北都發展，要不失時機掌握機遇，引入更多企業產業，認為發多些債，發展北都交通，利便市民，同時吸引企業。

他又指香港過往經歷疫情、關稅戰，利得稅及薪俸稅收入穩定，利得稅微增，反映經濟韌性很強，港人靈活應變；相反土地收入「今年唔得、舊年都唔得」，未來一兩年都比較保守，至於股票市場的勢頭不錯，政府在評估未來數年的增長，會跟GDP的變化測算，保存實力應對萬一情況。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，下午舉行記者會。圖為政府經濟顧問范婉兒。（鄭子峰攝）

政府經濟顧問范婉兒指政府大部份收入與經濟發展有重要關連，未來環球趨勢對本港有重要支撐，若更多美國以外的經濟體系正考慮不同合作方案， 全球南方興起也令香港經濟有新增長點。另外，今年十五五開局之年，國家發展與今次預算案配合，中期預計2025/26年度香港經濟增長2.5%至3.5%，是相對平穩趨好的數字，整體經濟平穩向好。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，下午舉行記者會。（何夏怡攝）

42年來首動用外匯基金搞北都 陳茂波：北都都係投資

政府42年來首次將外匯基金轉撥政府帳目，會否開先例，日後財赤政府都可以用外匯基金？如何確保不影響外匯基金？

陳茂波表示，外匯基金過去一個財政年度的財政收益約3300億，今次政府分兩年將1500億調撥至帳目，只是將投資收益的一半調回來， 政府已充份考慮外匯基金維持香港穩定的重要作用，外匯基金現時約有41000億，今次調撥1500億只是去年收益的一半，政府認為放在外匯基金是做投資，放在北都同樣是做投資，強調並非給予政府做日常開支， 而是做基建相關，政府只是轉了投資方式，亦配合發展需要。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》後舉行記者會，圖為常秘黎志華。（鄭子峰攝）

財庫局常秘黎志華：絕對依法辦事

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務） 黎志華表示，事前已與金管局有充份商討，外匯基金條例對於轉撥款項有嚴格規定，包括確保轉撥不會削弱外匯基金維持港元穩定，政府已向金管局確定相關轉撥不會動搖這根基，又稱已確保外匯基金有105%償庫能力，並且有鬆動空間，強調絕對依法辦事。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，下午舉行記者會。（何夏怡攝）

外匯基金未來有空間再次轉撥？陳茂波：唔係常態化

目前外匯基金累計盈餘約7800億元，被問到未來會否有空間再次轉撥？哪些情景會考慮轉撥？分賬安排方面，有沒有需要調整？

陳茂波表示外匯基金過去一年業績好，賺取3000多億，因此政府決定在外匯基金轉撥。陳茂波指因未來有需要才會調撥。

喺外匯基金又係投資，北都做基建又係投資，又切合香港發展方向同需要，所以調1500億返嚟，26/27分兩年。呢個係政府現時想法，唔係一個常態化做法。 財政司司長陳茂波

黎志華表示，現時政府財政儲備用於外匯基金投資，根據政府跟外匯基金安排協議，要用過去6年投資收益平均率計算，即過去財政年度是用平均4.4%來計算。政府認為該安排有好處，因為外匯基金在投資大環境下，有上有跌，用6年平均數是比較穩妥，認為可以維持。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》後舉行記者會。（鄭子峰攝）

被問到動用外匯基金到北都，會否擔心影響國際對香港金融體系穩健的信心？陳茂波指今次做法符合法例要求，北都未來基建規模不少，包括八縱八橫交通基建、土地平整工程等，中期預測未來每年工務工程投入約為1280億元，政府固然可以發債支持，但若有其他投資收益，也思考可以調回帳目作投資基建工作，強調要整體考慮，不要只看個別項目。他形容政府非常有信心抵禦金融衝擊的能力，不會因調撥外匯基金而受到影響。

至於外匯基金轉撥，是否回應中央要度解放思維，以及預算北都基建總共開支多少。陳茂波未有正面回應，只表示未來數年公務工程投入介乎1200億至1300億元水平，今次從外匯基金轉撥，是考慮到去年投資收益比較高，達3000多億元，轉撥一半在交通基建，當中北都佔的部分比較多。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》，下午舉行記者會。（何夏怡攝）

公務員無凍薪 陳茂波：影響政府津貼機構薪酬調整

被問到為一旦公務員加薪預留款項多少？會否檢討增薪「跳Point」安排？黎志華回應指一般做法就是看回實質通脹率估算，預留相應開支。

陳茂波補充，諮詢期就公務員薪酬調整與否聽到不同意見，此事不只關乎公務員，亦影響很多機構，尤其是拿政府津貼機構，涉及他們的員工薪酬調整與否，跟公務員薪酬調整關係比較密切。加上部分私人機構檢視加否人工時，都參考公務員。他說公務員過去6年，其中3年凍薪，現在經濟環境改善，一般市民收入增加，會按機制做應做的事，最後是否調整，特首和行會參考六大因素決定。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》後舉行記者會。（鄭子峰攝）

派錢、消費券「落空」 陳茂波：消費意欲改善 不適合推

有記者關注今年有財政盈餘，但基層受惠似乎不多，沒有派錢及派消費券，會否擔心令大眾失望？陳茂波指消費券方面在諮詢期聽到不同意見，過去這段時間舉辦不少盛事活動，文體旅局安排很多活動，包括大型會議展覽，以至其他活動，估計今年香港訪客多，同時隨就業穩定，資產股票市場表現不錯，住宅市場回穩，相信市民消費意欲會有所改善，認為不是合適時間推消費券相關政策。

另外，新生嬰兒獎勵金今年十月結束，今次預算案沒有提到延續否，會否繼續派獎勵金？預留多少金額？陳茂波指今年還有施政報告，料將會檢視過去實施後，整體效果如何，再作檢討。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》後舉行記者會。（鄭子峰攝）

提取MPF買樓沒採納 陳茂波：強積金繼續作為退休支柱

至於提取強積金置業計劃最終沒有推行，有何考慮因素？陳茂波指當局有仔細考慮過，一方面強積金設立目標是有退休保障，有意見認為房地產市場有上有落，亦考慮到不同人的強積金儲蓄金額，綜合考慮之後，認為現階段不做這個調整，讓強積金繼續作為退休支柱。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》後舉行記者會。（鄭子峰攝）

紓解民困理財哲學？陳茂波：派糖措施有人批評

學生津貼取消並沒有恢復，被問到的理財哲學如何，尤其是紓解民困方面，陳茂波指本届政府措施比較有針對性，當時書薄津貼在整體財政考慮之下取消，又指如果符合一定資格，在讀書方面的幫助其實沒有減少。他說，社會上對派糖措施有不同意見，有人批評不夠針對性；都有市民認為不同環境下，以最近一兩年為例，「大家都有一定壓力，能夠支持一下最好啦」，故取得平衡下，調整免稅額。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》後舉行記者會。（鄭子峰攝）

宏志閣收購買業權預算多少？黎志華：預料10億元

另外宏福苑長遠安置安排預留40億元，有否預計火險理賠金會有多少？宏志閣如大比數希望政府收購買業權，預算多少？黎志華表示，7幢受災樓宇涉68億元，形容心水清都會知道平均一幢樓約10億元，若宏志閣達成共識收購，預料為10億。

2026年2月25日，財政司司長陳茂波發表《財政預算案》後舉行記者會。（鄭子峰攝）

電動車「一換一」告終 陳茂波：車價按年下跌

電動車「一換一」一刀切不延續下去， 被問到會否擔心影響換車意欲？陳茂波指稅務寛減安排推行多年，以往電動車款式較貴，現在款式愈來愈多，價錢按年下跌，政府認為電動車有一定競爭力，經過多年推行一換一寛鬆安排，是時候結束。他指， 新登記車之中電動車佔七成，經發展考慮後，決定不再繼續。

至於樓宇更新大行動2.0預留30億元開支的未來方向，陳茂波指，香港有相當多舊樓，要做維修保養，令居住環境變得舒適，以往樓宇更新大行動的錢已用得七七八八，香港不少樓齢已是40年以上，故政府預留資源， 稍後發展局會詳細解說。政府亦撥10億換升降機，加強樓宇安全。

談及北都土地發展新模式，陳茂波指北都是香港未來發展的引擎，以南金融、北創科作為佈局，大灣區有比較完備的產業鏈，北都是政府的願景。他說北都需要有企業， 吸引人才，促成產業，政府為加快發展，並會繼續推行片區開發，同時推行新模式，希望地產商跟科創企業合作，將未有完全發展的土地用好。特區政府亦參與在內，令產業發展有所對接。 河套是深圳及香港發展的重要平台，如在深圳不容易取得境外數據，在河套區有一定的管理， 能取得兩地數據。

【財政預算案2026】派糖、重點政策懶人包。（香港01製圖）

轉撥外匯基金1500億元支持北都及其他基建

政府在2026/27年度基本工程開支預算約為1,280億元。未來5年，政府將每年發行約1,600億元至2,200億元的債券。

2026-27年度基本工程預計開支約1,280億元。2027-28至2030-31年度維持在相若水平

2026-27至2030-31年度每年發行1,600至2,200億元債券，近半用於為近年發出的短期債務再融資。政府將發行更多較長期債券，減低短期內再融資的需要

2026-27至2030-31年度政府債務佔本地生產總值比率介乎14.4%至19.9%水平，遠低於大部分先進經濟體，屬非常穩健水平。發債所得資金不會用於支付政府經常開支，只用於投資基建。

分兩年從外匯基金轉撥1,500億元至基本工程儲備基金，支持北都和其他基建項目。

調整免稅額上限

退稅上限3000元

住宅差餉首兩季每季上限5000元

長者醫療券、長者社區照顧服務券

•「長者醫療券獎賞先導計劃」：延長至2028年底，同一年度使用1,000元醫療券於特定基層醫療服務，可獲發額外500元醫療券，涉約10億元

• 至2026-27年度：長者院舍券增至7000張，每年開支19.7億元

• 長者社區照顧服務券增至16,000張，每年開支12億元



關顧社群

政府將推出一系列措施，關顧長者、支援青年和殘疾人士、促進就業，以及優化醫療服務。

• 提供3,600個政府部門及公營機構的短期實習機會予大專學生

• 為青年推出全新「傳媒專題內地實習計劃」

• 撥款6,000萬元持續推展「民青局國際青年交流資助計劃」

• 2026-27年度增加450個日間、住宿和學前康復服務名額，涉款逾1億元

• 為「到校學前康復服務」兒童升讀小學後提供銜接和支援服務，涉款2.6億元

• 再就業津貼試行計劃：2026-27年度增加撥款至逾2.2億元



大埔火災後續及相關工作

政府已為大埔火災受影響人士提供全方位支援，亦剛公布長遠居住安排。

此外，政府會撥款予減低樓宇維修工程圍標風險的相關措施，以及延續「優化升降機資助計劃」，並檢視「樓宇更新大行動2.0」，制訂全新資助計劃。

• 預留40億元支援大埔火災後續長遠居住安排

• 撥款3億元予市建局，推出加強版「招標妥」並資助業主善用其服務

• 預留30億元支持「樓宇更新大行動2.0」制訂全新資助計劃

• 撥款10億元延續「優化升降機資助計劃」



在開源方面，政府會秉持「能者多付」原則，措施包括調高一億元以上住宅物業交易印花稅稅率等。

支持本地企業

網購普及和消費模式改變，對部分行業帶來挑戰。政府正優化各項措施，提升中小企的競爭力。

此外，政府亦會推出措施，支持食品業界拓展內地以至國際市場。

•「BUD」專項基金：注資2億元

•「申請易」資助上限提高至每宗15萬元

• 信保局推出先導計劃，支持中小企開拓風險較高新市場

• 豁免食安中心檢測證書費用2年，支持食品產業拓展市場；並為本地漁農產品推出統一新品牌



土地、房屋和基建發展

政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。連同「簡約公屋」，本港未來5年總體公營房屋建屋量較本屆政府上任時的5年期增加超過八成。

• 2026-27年度賣地計劃（共9幅住宅用地）、鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目土地可興建約22,000個單位

• 未來1年繼續不推售一般商業用地

• 視乎市場反應，推售3幅專上教育學生宿舍用地

• 向洪水橋產業園有限公司注資100億元作為起始基金，公司年中投入運作



未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量約有10.4萬個

• 公營房屋：未來5年，總體供應量達19.6萬個單位

• 私營房屋：未來5年，每年平均落成量約17,000個單位。



此外，政府亦會推動建造業應用創新科技，提升生產力及工地安全。

• 建造業創新及科技基金：注資10億元，支持業界應用科技

• 香港建築科技研究院：預留1億元，支持檢視建築標準、Al應用等研究



綠色發展

電動私家車首次登記税優惠年3月底屆滿後不再繼續

政府會全力推動綠色產業發展及企業綠色轉型。綠色產業及轉型需要資金、科技與人才支持，將為香港帶來龐大商機。

• 預留資源2026-27年度起推動5年減廢回收計劃

• 與內地和國際多邊金融機構探討在香港設立綠色科技項目加速器

• 電動商用車、電動電單車和電動機動三輪車：首次登記税全數豁免至2028年3月底

• 電動私家車：首次登記税優惠今年3月底屆滿後不再繼續



文體旅

政府會繼續推動文化、體育和旅遊的融合發展，為市民及旅客提供更好的城市生活體驗。

• 2026-27年度向旅發局撥款16.6億元，支持提升香港旅遊吸引力

• 向「保育歷史建築基金」增撥10億元，豐富城市文化

• 撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵推展鄉郊旅遊項目

• 向藝術及體育發展基金的體育部分注資12億元，進一步推動體育發展

• 敲定與巴塞爾藝術展未來5年的合作。



公務員加薪開綠燈 本屆政府累積削減1萬職位

再減政府開支2%

政府會繼續嚴格控制政府經營開支增長。各政策局及部門會通過整合內部資源、精簡程序及運用科技，以更高成本效益為市民提供服務。

削減政府經常開支：在不影響綜援、公共福利金、法定開支的前提下，2026-27年度減2%，2027-28年度再減2%，相較2025-26年度，分別節省78億元及156億元。

公務員職位：本屆政府任期內將累計削減約1萬個職位。

公務員薪酬調墊：按既定機制進行薪酬趨勢調查，交行政長官會同行政會議考慮。

教育和人才

預留100億元貸款支持北都大學城

此外，香港會繼續加強培育本地人才、吸引海內外人才，以及發展國際教育樞紐，實現「教育─科技─人才」一體化發展。

• 預留100億元，以貸款方式支持北都大學城校舍建設

• 預留土地和資源發展牛潭尾新醫學院校舍和綜合醫教研醫院

• 撥款6,500萬元，增加今年建造業專業人才政府培訓學額

• 延長「提升保險業人才培訓計劃」至2029年3月



財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日到立法會公布新一份財政預算案。（梁鵬威攝）

知識產權貿易

香港正積極發揮區域知識產權貿易中心的角色，並會從多方面推動知識產權交易及融資，助力經濟發展。

• 購買知識產權的資本開支税務扣除安排：年內提交立法建議

• 預留2,800萬元，支持香港技術與創新支持中心提供專利質素分析，並落實為期2年的「專利估值先導支援計劃」

• 預留5,200萬元，推行為期2年的先導計劃，開辦「知識產權學院」



2026/27年度政府整體開支為8,434億元，總收入預計為7,652億元。

2025-26年度：預計綜合盈餘為29億元，財政儲備在2026年3月底預計為6,572億元。

2026-27年度：預計綜合盈餘為221億元。

財政儲備在2031年3月預計為7,337億元。

貿易中心和航空、航運、物流

政府將通過一系列政策措施，全方位鞏固和提升香港國際貿易中心地位。

此外，政府正全力推進物流業智慧化轉型，並同時拓展貨源腹地以爭取更多中轉貨物，提升國際航運中心地位。

推動金融+

本港金融市場表現亮麗，金融體系保持穩健。政府將繼續鞏固現有優勢、拓展新興領域，並強化市場體系和風險管控，深化大灣區金融合作，全面提升香港國際金融中心的功能。

政府並會藉着金融優勢推動「金融+」，賦能產業發展。

北都國際創科新城和耐心資本

河套香港園區、新天科技城各注資100億元

政府通過河套香港園區和新田科技城等重點建設，推動科技創新與產業創新深度融合。

• 推動公私協作：政府、發展商、科企三方合作引導土地和企業資源對接產業發展，釋放未充分開發私人土地潛力

• 河套香港園區：額外注資 100億元，以提速發展土地、提供基建、成立創投基金等

• 新田科技城：成立專屬公司推動開發，並注資100億元起始資金



此外，港投公司高效匯聚國際市場的耐心資本力量，合力推動前沿科技加速發展和應用創新。

• 港投公司投資超過190個項目，10間企業已在港上市，20間正籌備上市。每1元投資拉動超過8元資本跟投



支持新興產業和新型工業發展

政府正培育與壯大新興產業，推進具身智能、量子科技、新材料等研究和應用，同時積極引導本地生產商轉向智能製造。

• 航空航天：引進辦牽頭物色航天企業來港；港交所檢視上市規定，便利航天科技企業來港上市

• 微電子產業：港投公司與企業聯合成立「香港RISC-V聯盟」，推動產業、學術與投資界協作

• 積極推進具身智能、量子科技、新材料等研究和應用

• 年內啓動100億元創科產業引導基金

• 檢視並優化研發開支的税務安

• 今年內推出「新型工業菁英企業培育計劃」，重點扶持高增長企業

• 預留約2.2億元，在港建設首個境外國家製造業創新中



推動「AI+」發展

政府正提速推動AI產業化，促進AI與各產業深度融合，同時鼓勵廣泛應用，達致全民使用、全民善用。

• 成立「Al+與產業發展策略委員會」，帶動產業轉型及發展

• 全民AI培訓：撥款5,000萬元，支持公營機構、科企、大專院校籌辦AI應用學習課程、講座或比賽；大專院校增加AI相關課程；僱員再培訓局將升格為「技能提升局」，提供包括AI應用的「技能為本」培訓



在生命健康科技領域方面，明年成立的「國際臨床試驗學院」可貢獻國家生物醫藥技術「引進來、走出去」，助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。

• 賦能公共服務：撥款1億元，引入業界領先技術，加速政府數智化轉型

• 加強為公務員提供AI培訓

• 數據運用：增撥資源開展更多數據科學分析；3月推出全新網上數據互動服務平台



主動對接十五五規劃

「十五五」規劃建議為國家未來5年發展提出了總體思路、戰略目標及重大舉措。規劃建議明確支持香港更好融入和服務國家發展大局。香港可在多個重點領域發揮作用。

預計2026經濟增長2.5至3.5%

陳茂波指，去年香港經濟蓬勃，對外貿易強勁，私人消費回升，固定投資增長提速，全年整體經濟增幅為3.5%，連續三年上升。

預計2026年香港經濟增長2.5至3.5%，基本通脹率和整體通脹率分別為1.7%和1.8%。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

