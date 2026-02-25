財案｜消息：幼稚園單位資助不再減　官津校資助未來兩年每年削2%

政府今（25日）發表最新一份財政預算案，2026/27年度教育撥款總額為1,120億元，估計佔政府總開支約13.3%。去年中小幼多項津貼遭削減，政府消息人士指，幼稚園教育計劃下「單位資助」額會凍結，不會削減，另有兩筆津貼取消，「併入」單位資助額當中。至於津貼中小學的「擴大的營辦開支整筆津貼」，加入更多「單項津貼」，以整筆撥款的形式發放。



消息指，調整津貼後，在2026/27至2027/28年度提供空間，每年削減公帑資助學校一般資助約2%，而新措施下學校可視乎校本情況更善用津貼，強調不是為省錢而做。



教育局優化「擴大的營辦開支整筆津貼」，加入更多單項津貼，以整筆撥款的形式發放。（資料圖片）

整個中小學津貼後 每年削資助學校一般資助約2%

津貼中小學的「營辦/擴大營辦開支」津貼額去年被削減一成，教育局去年成立專責小組，檢討和整合學校津貼。政府消息人士指，小組深入討論各津貼用途，和廣泛諮詢業界意見，並以「簡政放權、拆牆鬆綁、靈活運用、提升效率和善用公帑」為原則，制定各項改善措施。

政府消息指，「擴大的營辦開支整筆津貼」將會加入更多「單項津貼」，以整筆撥款的形式發放，新安排會令整筆津貼變得更大，學校可視乎校本情況更善用津貼，更能配合校本優次，強調相關措施不是為省錢而做。至於「單項津貼」的詳情，暫時未有公布。消息稱，調整津貼後，在2026/27至2027/28年度提供空間，每年削減公帑資助學校一般資助約2%。

教育局決定凍結幼稚園教育計劃下「單位資助」有關其他營運開支的部分，不作下調。（資料圖片）

幼稚園兩項津貼取消 併入「單位資助」額

幼稚園方面，去年幼稚園教育計劃下「單位資助」劃一削減1.1%，消息指，當局決定凍結幼稚園的「單位資助」額有關其他營運開支的部份，不作下調，讓業界靈活調配。

同時，當局會「整合」兩項現行津貼併入「單位資助」額，包括「幼稚園活動津貼」和「幼稚園聘任代課教師支援津貼」。學校可保留兩項津貼的現有餘款，繼續按原有用途運用，並使用「單位資助」額及其他現有資源，按校本需要統籌相關開支。

政府消息人士指，有關安排已與學界討論營運情況而決定，又指整合津貼皆因「唔好限死佢1蚊要做邊樣野」。