財政預算案2026｜消息：積金局擬向欠供強積金僱主引兩級附加罰款

【財政預算案2026】近年傳出多宗拖欠強積金供款事件，新一份財政預算案提及會優化向僱主追討拖欠供款的程序，以保障僱員權益。現時僱主拖欠強積金供款，需繳付5%附加罰款，全數轉入僱員供款戶口。消息人士表示，政府接納積金局建議，考慮實行「兩級附加罰款制」，如果拖欠供款超過一定時間，需繳付更高比例的罰款，但實際百分比未定。



財政司司長陳茂波表示，積金局建議優化向僱主追討拖欠供款的程序，並為受託人及服務供應商在投資強積金方面增加彈性。消息人士表示，政府計劃增加法定要求，僱主需於供款日或之前，向受託人提交僱員的入息資料，積金局有需要時可向僱主展開民事追討。消息人士認為此舉對僱員「多一重保障」，詳細計劃仍待諮詢持份者及立法會，預計今年下半年向立法會提交修例草案。

積金局主席劉麥嘉軒歡迎政府接納建議，相信透過引入兩層附加費的安排，促使違規僱主及早清繳欠款及附加費，有助提高拖欠強積金供款的效能。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日到立法會公布新一份財政預算案。（梁鵬威攝）

預算案亦提及，勞工處會運用AI協助就業配對，為求職人士及僱主提供更好服務。消息人士表示，勞工處正進行可行性研究，現時全年經處方網站刊登的職位空缺達100萬次。有超過八成求職者經網站，輸入地點、薪金要求範圍等資料篩選，找到心儀空缺，再聯絡僱主。消息人士形容方式仍較傳統，有如「大海撈針」，正研究的AI配對系統介面有如一個「Chatbox」，應徵者輸入興趣、要求、地點等，系統會自動配動合適的空缺，增加效率及成功配對機會。

消息人士又表示，相關技術並不複雜，難度在於要訓練AI系統如何提供最合適的配對結果，預計完成可行性研究後，需要再招聘，最快明年中推出AI系統。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

