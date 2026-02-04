14歲女童酒店房被姦　無業男中途除套繼續施暴　與另一人認罪候判

無業男2023年的「折禮物日」(Boxing Day)在時鐘酒店房內，不理有他人在場仍強姦一名14歲女童，強姦途中更脫下安全套繼續姦。女童離開時見其男友到達後二人相擁，無業男見狀後與另一同行男子即上前狂毆女童男友，一名勸交男子亦被波及，女童男友後被拉到附近公園繼續打，頭部曾撞向欄杆，一度倒地並失去知覺，直至有人說繼續打恐會打死人，兩男才停手。無業男及曾參與襲撃的男子，今(4日)在高等法院認強姦及傷人等罪，法官譚耀豪先為兩人索取報告，押後至2月25日判刑，期間兩人繼續還押。



首被告及另一男原本亦被控強姦

兩名被告：LZX（16歲，學生，下稱首被告）和陳栢樂(19歲，無業，下稱陳)，承認一項有意圖傷人罪，首被告另承認一項普通襲擊，陳則承認一項強姦罪。

首被告和一名17歲黃姓男子原本亦被控一項強姦罪，今獲控方不提證供起訴。

被告陳栢樂在高等法院承強姦及傷人等罪候判。(黃浩謙攝)

陳有與13歲以下女童非法性交案底

庭上透露，首被告因盜竊罪，2023年被判感化，但他其後違反該命令，2024年5月被改判勞教中心，已服畢該刑期。陳則有多個案底，包括和13歲以下女童非法性交，和有意圖傷人罪。他於2024年5月被判教導所，現仍在服刑。

事主X逛街遇上兩被告等5人

案情指，女事主X於案發時14歲，案發前數月透過朋友介紹認識兩名被告。案發當日，X和友人在旺角逛街時遇到兩被告、男子WKS，及一對情侶，他們一眾人等之後前往一大廈的天台聊天和抽煙，並打算租住時鐘酒店房間繼續聊天。

陳曾問X可否做其女友

他們前往酒店途中，陳已想拖X的手，並問X可否成為其女友，X拒絕，並嘗試縮開手，但陳繼續捉著她的手。眾人到時鐘酒店房間後，兩名被告、WKS和X先達，該對情侶因不知房號，曾致電兩名被告，但無人接聽。

X聞陳兇惡不敢離開

在酒店房內，陳不理WTS和首被告場下，把X推在床上，並攬和吻她，又脫去X的褲子，謂：「你認為你可以離開呢度？」X不斷叫：「唔好。」但她擔心被毆打，亦聽聞陳兇惡而不敢離開。陳之後戴上安全套，不理他人在場下強姦X，X不斷掙扎並發送訊，向「契哥」求救。陳其後停下，並脫去安全套，繼續強姦X。後來有職員敲門，表示他們訂房間的時限已到，次被告才停止強姦。

兩被告見X被男友攬住揮拳

X被性侵後離開房間，在酒店樓下見到其姓衛的男朋友一名姓何的男友人，衛即攬住並安慰X，陳見狀便質問衛是何人，兩被告得知衛是X男友後，便對衛拳打腳踢，何曾試圖制止，但遭首被告打肚。首次被告又推何，令何失平衡並撞向店舖的鐵閘。

X的男友曾被打至失去知覺

兩名被告又把衛拉到附近公園，繼續對他拳打腳踢，又把衛的頭撞向金屬欄杆。衛其後勉強站起來，但兩名被告繼續打，衛終被打至倒地及失去知覺。何其後扺達，指兩人若繼續施擊，恐會打死衛，兩人才停手和離開。何之後報警，和衛被送院救治。檢查發現，何多處觸痛；衛則咀唇腫脹，臉上有瘀傷。

陳被捕稱知X唔夠秤

兩名被告先後被捕，其中陳在警誡下稱：「我知佢唔夠秤，我係X過佢，但係我係冇強姦佢。」

法官替首被告索取勞教中心、教導所和少年罪犯評估委員會報告，並替陳索取背景報告，押後至2月25日判刑。

案件編號：HCCC165/2025HCCC165/2025