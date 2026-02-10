消防員涉姦女友人　事主稱醒來聞搞咗嘢　腦海即現零碎性交畫面

消防員涉在服務式住宅強姦女友人案續審，女事主X今（10日）續在高等法院作供，她指飲過被告帶備的白酒後感到失去知覺，入睡數小時。她醒來後，被告聲稱：「你同我搞咗嘢」，和「射咗出面囉」。女事主聽罷，腦海浮現和被告性交的零碎畫面，被告不停稱：「好舒服。」而X則持續表示：「唔好。」



被告陳鈞濬（34歲，案發時為消防員），否認1項強姦罪，指他於2021年7月9至10日，在新界青山公路某房間強姦X。

案發當冕被告陳鈞濬與女事X到服務式住宅汀蘭居晚飯及飲白酒。(資料圖片)

被告帶備白酒稱會親自下廚

事主X透過視像系統作供，指她和被告原本相約於2021年7月9日晚上看電影，其後被告表示會帶備白酒，讓X飲用。被告又指，若在餐廳飲用他帶備的白酒，需要支付開瓶費，建議到服務式住宅，由被告下廚，兩人再飲酒，X同意。她晚上10時許，扺達荃灣汀蘭居一房間，當時被告已在房間內。兩人吃晚飯，X有飲下白酒。她其後感到暈眩，失去知覺。

聞有性交腦海出現零碎面

X稱她清晨時分醒來，仍然感到暈眩。她向被告表示入睡數小時，被告回應稱：「你唔係好暈」，又指「你同我搞咗嘢」。X聽罷大驚，便問被告：「你射咗在邊？」被告起初未有回答，在X追三再問下，他才回應：「射咗出面囉。」此時，X稱她腦海即浮現她和被告在床上性交的零碎畫面，被告不停說：「好舒服。」她則持續說：「唔好。」

與胞姊傾談腦海再想起零碎畫面

X之後向胞姐發送語音訊息，稱她認識一名男子，和對方在服務式住宅煮飯，她飲下男方帶來的白酒後，感到暈眩。她清醒後，不知暈眩期間發生何事。

她發送語音訊息後再入睡，翌日早上10時許醒來，當時她已回家。她致電胞姐，稱她被人迷姦。她和胞姐傾談時，X腦海又再想起零碎畫面，記起自己右下腹曾有黏液。由於當時仍感無力，X便再入睡，同日中午才報警。

案發當天是第二次與被告見面

控方展示多個閉路電視片段截圖，顯示被告扶著X離開汀蘭居，X庭上表示沒有印象。她又指，涉案時是第二次和被告見面，兩人只是普通朋友關係。

辯方指首次見面被告有為X按摩及攬腰

辯方盤問X時指X和被告首次見面時，被告曾按摩她的膞頭和手臂，X回應指被告沒有按她的膞頭，但可能曾按她的手臂，但她並不記得。辯方續指，被告在聊天時攬X的腰，然後才吻她，X並沒有推開被告。X否認被告有攬她的腰，強調被告突然吻她，她亦有推開被告。

案件編號：HCCC93/2023