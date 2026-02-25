財政預算案2026｜警務處削1335個職位　文體旅局雙減包括3首長級

新一份《財政預算案》提出，公務員編制在未來兩個財政年度，會每年分別縮減2%，本屆政府任期內將累計削減超過一萬個職位。翻查各部門總目開支，大部份部門均削減非首長級職位，其中警務處削減1,335個，是所有部門中最多。



值得留意是，部份部門出現「雙減」，其中文體旅局將減約23%、即88個非首長級職位，並減3個首長級職位，為減幅最多。



財政預算案｜公務員2025年凍薪後，2026年2月25日公布的新一份財政預算案，將預留款項作薪酬調整，為加薪開綠燈。圖為金鐘政府部，有不少公務員出入。（陳葦慈攝）

本屆政府任期結束時計削減超過一萬個職位

公務員編制在未來兩個財政年度，每年分別縮減2%，預計至2026年4月1日，公務員編制將減至約18.8萬個職位；本屆政府任期內、即至2027年6月底，將累計削減超過一萬個職位。

消防處削259個職位居次 食環署排第三需減235個職位

翻查各部門總目開支，大部份部門均削減非首長級職位。其中警務處削減最多，由2026年3月底預算設有37,716個非首長級職位，削減1,335個，預料2027年3月底有36,381個。其次為消防處，料減259個職位，至2027年3月底剩11,297個。 食環署排第三，料削減235個職位，至2027年3月底有11,085個。

文體旅局非首長級職位減幅達23%

倘按百份比計算，文體旅局的減幅最多，削減約23%、即88個非首長級職位，料至2027年3月底剩290個職位。其次為創科署，削減約6%、即21個非首長級職位，至2027年3月底剩325個。另外，房屋局雖未有提供完整數字，但提及2026/27年度淨減少至少19個職位。

民青局增加31個非首長級職位

至少6個部門則沒有削減非首長級職位，包括截取通訊及監察事務專員秘書處、環境局（食物科）及商經局，當中三個部門更新增職位，民青局增加31個職位、投資推廣署增2個。

運輸署、文體旅局均減3個首長級職位

值得留意是，部份部門出現「雙減」，削減首長級及非首長級職位。其中運輸署將減去3個首長級職位，並削減58個非首長級職位。文體旅局同樣削減3個首長級，並減掉88個非首長級。

不過，部份部門則「有加有減」，舉例海外經濟貿易辦事處將減一個首長級職，但增加12個非首長級職。另外，規劃署及財庫局 ( 財經事務科 )各減一個首長級職位。

