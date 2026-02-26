桂港簽24份合作備忘錄　李家超冀兩地能持續發揮優勢互補

「東盟門戶·灣區腹地—2026廣西（香港）推介會」今日（26日）舉行，桂港兩地在活動上簽署了24份合作備忘錄及合作協議等，涵蓋人工智能、金融服務、青年交流等範疇。行政長官李家超期望桂港兩地能持續發揮優勢互補，共同為國家高質量發展貢獻力量。



首批夥伴港口及平陸運河將完工 深化「綠色航運走廊」

李家超指，廣西作為大灣區重要戰略腹地，與香港在經貿、航運及文化上聯繫緊密。為協助內地企業落戶香港並走向國際，特區政府已按《2025年施政報告》成立「內地企業出海專班」。

此外，隨著廣西成為香港首批夥伴港口及平陸運河即將完工，雙方將深化「綠色航運走廊」合作。他期望桂港兩地能持續發揮優勢互補，共同為國家高質量發展貢獻力量。

廣西壯族自治區黨委書記陳剛表示，今次廣西代表團到訪香港，是為了深入貫徹落實國家主席習近平關於建設粵港澳大灣區、構建中國與東盟命運共同體的重要指示精神，加快打造粵港澳大灣區重要「戰略腹地」，推動桂港合作邁向更高層次。他期盼雙方共同深化現代化產業合作，共築跨境產業鏈，共促金融與服務互通，共同服務構建更為緊密的中國東盟命運共同體。