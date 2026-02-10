宏福苑火災｜李家超：高比例業主考慮政府收購業權　將盡早做決定

行政長官李家超今日（10日）出席行政會議前見記者，被問及宏福苑火災災民長遠安置方案結果是否能於農曆年前公布。李家超指要顧及不同現實問題，以及克服挑戰，例如，業權責任和法律爭拗會否帶來長時間不解決的風險。李家超表示，安置方案問卷結果顯示，「相當高比例業主會考慮政府收購業權，也有業主要考慮實質的收購價」，政府設立的應急住宿安排小組正緊鑼密鼓歸納和分析業主就不同選項的意願，他已指示工作組盡快研究，就法律問題諮詢律政司意見，盡早落實安排。



2月10日，行政長官李家超出席行政會議前見記者，回應宏福苑災民長遠安置問題。（廖雁雄攝）

李家超指長遠安置需小心處理平衡各方

有傳媒提問，應急住宿安排工作組能否在農曆年前公布宏福苑長遠安置方案結果。李家超指長遠住宿安排涉及問題複雜，每戶都有個別情況和需要，社會上意見紛紜，政府要小心處理平衡各方面，顧及現實問題，包括公共資源的恰當運用、公帑投入住資源的分配，相關法律也全等責任問題，做好過度安排，「當然時間上要盡早做決定」。

李家超指，應急住宿安排工作組正從幾個方向儘快制定具體方案。首先，方案既考慮受影響家庭的意願，亦兼顧善用資源，務求「情理法」兼備。其次，將提供多元選項，包括居屋、綠置居以及房協單位，讓居民有所選擇。最後，會因應居民意願，提供大埔原區或跨區的居住安排。

相當高比例業主考慮政府收購業權

李家超指工作組通過「一戶一社工」收集宏福苑業主初步意願，「業主意願大致收齊」，應急住宿安排小組整緊鑼密鼓歸納和分析業主就不同選項的意願，「初步觀察有相當高比例業主會考慮政府向他們收購業權，也有業主要考慮實質的收購價」。

應急住宿安排工作組歸納以下要克服的問題和挑戰：第一，就不同家庭的需求分歧如何一致性處理；第二，對宏福苑公共保險涉及責任賠償不確定性和相關法律問題；第三，所涉及的業權責任和法律爭拗會否帶來長時間不解決的風險。李家超指已經指示工作組盡快研究，就法律問題諮詢律政司意見，盡早落實安排。