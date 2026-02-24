宏福苑火災｜陳克勤指安置方案人性化　「總比一無所有來得好」

政府日前正式公布大埔宏福苑長遠安置方案，擬議以現金收購或「樓換樓」的方式，收購除宏志閣以外的7幢樓宇所有住宅單位。受影響居民必須於8月31日前決定是否接受該方案。民建聯主席、立法會議員陳克勤今早（24日）在電台節目中表示，安置方案已相當人性化，希望受影響居民仔細考慮，「並非個個方案佢哋都最鍾意，但總比一無所有來得好。」



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架，可更清楚看到火傷痕跡。（資料圖片/夏家朗攝）

約9%居民只接受原址重建 陳克勤稱難有100%支持

陳克勤在港台節目《千禧年代》表示，政府的宏福苑長遠安置方案是基於早前的問卷調查結果，並考慮了居民的經濟狀況，處理方式屬相對人性化。他認為，整體上居民對方案的反應屬可接受範圍。

約9%居民只接受「原址重建」方案，陳克勤認為肯定會有人不接受方案，亦不可能有100%支持，政府應針對該9%的災民多作解說功夫，幫他們作決定。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為陳克勤。（資料圖片/夏家朗攝）

建議針對宏志閣收購問題 舉行居民意向調查

陳克勤強調在處理過程中應先考慮「情」，法律手段是最後選擇。他指不希望在過程中要動用條例強制收購業權。他又指若居民堅持不搬遷，相關樓宇的價值或將變零，「並非個個方案佢哋都最鍾意，但總比一無所有來得好。」

對於宏志閣未納入方案，陳克勤指居民有意見分歧，部份業主希望重返家園，但也有呼聲要求將該大廈納入安置範圍。他建議若要納入，應進行一次專門的意向調查，若支持該方案的居民過半則可啟動討論，否則需尊重私有產權。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架，可更清楚看到火傷痕跡。（資料圖片/夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（資料圖片/夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架，可更清楚看到火傷痕跡。（資料圖片/夏家朗攝）

他認為，若宏志閣不被收購，未來將需處理大廈公契、地契、管理及樓宇復修等複雜問題，相當棘手，但最終仍需由居民自行決定，「解鈴還需繫鈴人」。他希望居民考慮實際情況，又相信未來一兩周解說隊逐戶講解後，居民會有更清晰方向。