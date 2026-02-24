宏福苑火災｜陳克勤指安置方案人性化 「總比一無所有來得好」
撰文：吳美松
出版：更新：
政府日前正式公布大埔宏福苑長遠安置方案，擬議以現金收購或「樓換樓」的方式，收購除宏志閣以外的7幢樓宇所有住宅單位。受影響居民必須於8月31日前決定是否接受該方案。民建聯主席、立法會議員陳克勤今早（24日）在電台節目中表示，安置方案已相當人性化，希望受影響居民仔細考慮，「並非個個方案佢哋都最鍾意，但總比一無所有來得好。」
約9%居民只接受原址重建 陳克勤稱難有100%支持
陳克勤在港台節目《千禧年代》表示，政府的宏福苑長遠安置方案是基於早前的問卷調查結果，並考慮了居民的經濟狀況，處理方式屬相對人性化。他認為，整體上居民對方案的反應屬可接受範圍。
約9%居民只接受「原址重建」方案，陳克勤認為肯定會有人不接受方案，亦不可能有100%支持，政府應針對該9%的災民多作解說功夫，幫他們作決定。
建議針對宏志閣收購問題 舉行居民意向調查
陳克勤強調在處理過程中應先考慮「情」，法律手段是最後選擇。他指不希望在過程中要動用條例強制收購業權。他又指若居民堅持不搬遷，相關樓宇的價值或將變零，「並非個個方案佢哋都最鍾意，但總比一無所有來得好。」
對於宏志閣未納入方案，陳克勤指居民有意見分歧，部份業主希望重返家園，但也有呼聲要求將該大廈納入安置範圍。他建議若要納入，應進行一次專門的意向調查，若支持該方案的居民過半則可啟動討論，否則需尊重私有產權。
他認為，若宏志閣不被收購，未來將需處理大廈公契、地契、管理及樓宇復修等複雜問題，相當棘手，但最終仍需由居民自行決定，「解鈴還需繫鈴人」。他希望居民考慮實際情況，又相信未來一兩周解說隊逐戶講解後，居民會有更清晰方向。
財政預算案交代宏福苑撥款 黃偉綸稱收購業權方案不能無了期等待宏福苑安置方案｜何君堯促應對釘子戶問題 黃偉綸：賣樓你情我願宏福苑火災｜兩議員倡原址建廟宇、巴士及鐵路博物館 政府稱考慮宏福苑宏志閣安排｜麥美娟指居民回家須解決3大問題 公契最複雜宏福苑安置方案｜麥美娟：只有接受政府方案災民能獲延長租金補助財政預算案｜購宏福苑業權40億已納入 「樓換樓」可獲租津至入伙宏福苑宏志閣安置 黃偉綸稱合安將用龔如心慈善基金資源協助維修宏福苑｜保險業：業權轉售後「火險」索償歸政府 家居保仍屬業主宏福苑｜業主8.31前須選方案 黃偉綸：或需探討立法收購剩餘業權