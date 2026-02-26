電訊員工涉兩姦女兼職　同事聚會得2人出席　姦完一次被推床再姦

電訊零售店員工，邀請18歲女兼職到其家出席同事聚會，女兼職應約赴會，卻發現只有她與被告兩人出席，男方叫她留下等其他人到場，惟女方稱喝過男方提供的啤酒後覺暈，躺在床上休息時被姦。她曾起床去廁所並想召的士離開，惟離開浴室出來，被推在床上再被姦。她離開時致電告知朋友，並由朋友的男朋友代為報警。男員工否認兩項強姦罪，案件今（26日）在高等法院開審。



被告彭勵進，38歲，否認兩項強姦罪，指他於2021年4月20日，在荃灣青龍頭村一單位內，兩度強姦X。X案發時18歲。

被告彭勵進。(陳蓉攝)

控方開案陳詞指，女事主X於2021年4月在電訊商CSL任兼職，被告亦是該公司的員工，在元朗一間分店工作，兩人因此認識。

X跟被告到住所發現沒有其他同事

案發前數天，被告邀請X到其住所出席同事聚會，X認為有其他同事會出席答允。2021年4月19日晚上，X和被告一同乘搭的士前往被告青龍頭村住所。他們到達時，X發現單位內沒有其他同事，被告稱其他同事會稍後到達。

X拒絕吸食被告給她的大麻

在單位內，被告向X遞上大麻，X拒絕吸食，被告便自行吸食大麻和抽煙。X之後飲過啤酒上廁所。被告在X如廁後，遞上另一罐已開的啤酒，X接過並飲用。她當時嗅到大麻的氣味，但不肯定氣味來自啤酒，或是被告吸食大麻後留下。

X喝啤酒後覺暈眩躺床休息時被姦

X飲過啤酒後，感到頭痛和暈眩，躺在被告的床上休息。被告之後亦躺在床上，並攬著X的膊頭和肚。X避開並著被告走開。被告則脫去X的衣物，並在沒有使用安全套下與她性交。X曾叫：「唔好。」但被告未有理會。

叫母電召的士母給她的士電話號碼

X其後上廁所，並在廁所內哭泣。她當時有致電母親，著母親代她電召的士，母親提供了電召的士的電話號碼。X因擔心安危，未在電話中告知母親被性侵的事。

X離開廁所被推下床再姦一次

她離開廁所後，全身赤裸的被告把她推到床上，再強姦X一次，並在她的身上射精。X之後乘搭的士離開，途中和友人Y通電話，並把事件告知對方，Y的男友其後代為報警，被告於4月30日被捕。

X稱她平時喝一兩罐啤酒不會醉倒

事主X下午出庭作供指，她現年24歲，案發時18歲。在2021年4月，她在電訊公司當兼職而認識被告。案發當日，她喝了啤酒後感暈眩，其後被告再在她面前打開第二罐啤酒，她喝了幾口後便有感不妥。X稱，因為她平時並非只喝一、兩罐啤酒就醉倒，但此次很快就覺得神志不清。

曾用手擋開被告及叫不好

X稱，被告開始脫去她的衣服，惟她當時身體無力，被告在脫去她的內褲，再把她強姦。她有大叫不好，亦有用手擋住被告。到事發一半的時候，她向被告表示要上廁所，並致電母親，但未有告知事件。

稱要離開被告說：吓咁突然

其後她再對被告表示要先行離開，被告則回應她指：「吓？咁突然？」X稱，不肯定被告是否有射精，她記憶中被告未有使用安全套。

案件編號：HCCC136/2023