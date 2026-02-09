工人不滿被妻拒性交　鞋帶綁妻手兼見妻泛淚光下施暴　判囚6年

中年紮鐵工人懷疑結婚近卅年的妻子和前男友舊情復熾，並認為妻子因而對他冷淡，及不願和他性交。有次他在住所要求妻性交被拒，一怒之下綁起妻子雙手把她強姦，又威嚇她要燒炭與其同歸於盡。工人早前經審訊後被裁定強姦及刑事恐嚇罪成，今（9日）於高等法院判刑。法官譚耀豪指，雖然事主是被告的妻子，但仍有權不同意性交，但被告違反其意願，強迫她性交逾30分鐘，更綁起妻子雙手，令她輕微受傷，又在未有使用安全套及在其體內射精，是加刑因素，就兩罪判他入獄6年。



被告Y.H.H.，55歲，被控於2022年10月17日，在元朗天水圍強姦X，以及威脅X會使她的人身遭受損害，意圖使該X受驚。

被告YHH在高等法院因強姦及刑事恐嚇罪，判囚6年。(黃浩謙攝)

本案發生後已與妻離婚

譚官引述被告背景指，他於1970年在內地出生，1993年與其妻在結婚，其後來港並育有三子。被告任職建造業，是家中的經濟支柱。案發後已搬離事發單位及離婚，惟前妻及兒子仍居住該單位。

官指妻亦有權說不

法官譚耀豪指，雖然事主是被告的妻子，但仍有權不同意與被告性交，但被告違反其意願，強迫性交逾30分鐘，而他綁起妻子的雙手致其有輕微傷勢、未有使用安全套及在其體內射精，更是加刑因素，故就強姦罪判囚5年9個月。另就刑事恐嚇罪，被告在強姦後以燒碳威脅X重修舊好，令她受驚，故判囚18個月。在考慮各因素後，終就兩罪判囚共6年。

被告認為妻子與他人有染

控方案情指，被告和事主X於案發時為夫婦。被告認為X案發時和另一名男子有染而不肯和他性交，遂在住所把X強姦。被告用鞋帶綁起X的雙手，見妻眼有淚光，明顯不同意下，仍把她強姦。控方強調，即使是夫婦，任何一方都不可強迫另一方性交，此屬婚內強姦，一紙婚書不是可任意作為的憑證。

刑事恐嚇罪指被告施暴後為令X受驚，以紙點燃盆內的炭，並對X說：「不如我哋一齊走啦。」控方指，被告想恐嚇X和該男子分手：「唔好搞散頭家。」

被妻叫廁所搞掂覺好無自尊

被告在會面中透露，和X分房睡覺時，兩人仍有性交，但次數日漸減少。至案發日早上，被告要求和X性交，甚至提出付錢，X拒絕並著被告：「去廁所搞掂。」被告覺得好無自尊。

妻問是否離婚而怒火中燒

被告指X繼而反問他是否想離婚，他氣憤下捉著X雙手。兩人傾談約10分鐘，X仍然堅拒和他性交，他便用鞋帶從後綁起X的雙手，然後在沒有使用安全套下和X性交，他有見到妻子眼有淚光。

案件編號：HCCC204/2024