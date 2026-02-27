電動車一換一3月底完 比亞迪即日起設特別專線供「極速」購現貨
撰文：歐陽德浩
【財政預算案2026／電動車／一換一補貼】財政司司長陳茂波周三（25日）公布《財政預算案2026》，電動車首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，今年3月底屆滿後不再繼續，大批市民當晚到各電動車品牌陳列室「趕尾班車」。
比亞迪今日（27日）公布，周三單日錄得逾800部電動車訂單，為確保每名準車主能「趕尾班車」，已特別為香港市場預留充足現貨，由即日起至3月31日特設「綠色出行購車特別專線」，提供「極速售前服務」，包括一對一專人諮詢、極速現貨配對及特快合約跟進。
周三單日接800部電動車訂單 即日起設特別購車專線
電動車「一換一」首次登記稅寬減計劃將於今年3月31日後正式結束，合資格車主只要在3月31日或之前，向運輸署遞交文件完成車輛登記手續，仍能享有稅務優惠，即電動車品牌現貨庫存量及出牌速度則成為「趕尾班車」的關鍵因素。
比亞迪BYD今日公布，《財政預算案》發布當日（25日）單日錄得逾800部電動車訂單，反映市民對綠色出行的迫切需求，為了確保每名準車主「趕尾班車」，由即日起至3月31日特設「綠色出行購車特別專線」。
▼2026.02.25 電動車一換一補貼不延續 比亞迪陳列室愈夜愈多人▼
提供「極速售前服務」 一對一專人諮詢及特快合約跟進
比亞迪指，因應市場需求及政策最後限期，已特別為香港市場預留充足現貨，特別專線將提供「極速售前服務」，協助準車主趕及優惠期限，包括銷售團隊將透過特別專線提供一對一專人諮詢、極速現貨配對及特快合約跟進。
未來繼續引入香港度身車型 擬高端品牌「仰望」攻港
比亞迪又指，過去一年奪得全港電動車銷量冠軍，標誌着香港消費者對國產新能源車的信心。比亞迪未來繼續引入專為香港路況度身訂造的車型，並籌備將代表技術巔峰的高端品牌「仰望」引入本港。
