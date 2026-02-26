電動車一換一即將告終　陳茂波指車價已具競爭力　是時候資源另配

財政司司長陳茂波周三（25日）發表新一份《財政預算案》，有市民今日（26日）致電財政預算案電台聯播，不滿預算案「一刀切」結束電動車「一換一」等稅務優惠，認為做法與推動環保背道而馳。陳茂波回應稱，現時電動車款式多而且具競爭力，是時候「將資源做其他嘢」。



財政預算案｜2026年2月25日公布的預算案宣布電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，會在3月31日屆滿後不再繼續，同日為最後機會，曾先生夫婦下午到紅磡廣汽埃安車輛展銷場選購電動車。（資料圖片/黃寶瑩攝）

陳茂波對2035年達「雙碳」目標有信心

財政預算案提到，電動車首次登記及「一換一」稅務優惠下月31日屆滿後不獲繼續。陳茂波在電台節目中指，政府鼓勵市民使用或轉用電動車的政策已持續多年，取消稅務優惠一是因為對2035年達到「雙碳」目標有信心，二是現時電車款式多，價格有競爭力。

他又稱，有7成新登記車輛為電動車，政府有很大決心推動市民使用電動車，相信好幾年內市民換車時會選用電動車。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日就預算案召開記者會。（資料圖片/鄭子峰攝）

市民問陳茂波有否坐過平價電動車：平嘅（電動）車唔得㗎

聽眾葉先生提到，環保政策不斷更新，質疑預算案為何要「一刀切」取消電動車相關稅務優惠。李先生則認為，政府取消優惠後，市民「冇意欲換車」。他又稱「平嘅（電動）車唔得㗎」，又問陳茂波「有冇坐過嗰啲先」。

財政預算案｜2026年2月25日公布的預算案宣布電動私家車的首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，會在3月31日屆滿後不再繼續。（資料圖片/鄭子峰攝）

陳茂波回應指，現時電動車款式增多，技術有提升，市民有不同選擇。而且，電動車稅務優惠政策有成效，政府是時候「將資源做其他嘢」。他續說，電動車是大勢所趨。