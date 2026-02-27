財案｜撤幼稚園兩津貼涉四千萬　蔡若蓮：削資不足2%　影響最少

新一份《財政預算案》日前公布，教育開支佔政府總開支約13.3%，佔比為約20年新低。教育局局長蔡若蓮今日（27日）表示，教育開支按年增長，佔比下降因人口結構改變，政府需投入更多資源如醫療等範疇。另外，預算案亦提到，取消兩項幼稚園津貼並併入「單位資助」額，坊間有指或令幼稚園營運雪上加霜。蔡若蓮指，整合兩筆津貼涉款約4000萬，不足幼稚園總體開支2%，相對於中小學及大學開支須減2%為少，「幼稚園係咁嘅情況下係少咗」，形容有關措施已考慮業界面對的挑戰，對教學質素影響最少。



教育局局長蔡若蓮今日（27日）表示，教育開支按年增長，佔比下降因人口結構改變，政府需投入更多資源於其他政策。（陳葦慈攝）

26/27年度財政預算案中，教育總開支預算近1120億元，佔政府整體開支13.3%，比例為近20年新低。教育局局長蔡若蓮表示，教育開支從回歸至今不斷增長，即使香港人口結構近年變化明顯，出生率急速下降，導致學童人數減少；而人口老齡化令醫療開支等急速增加，相較之下，教育開支佔比下降，但政府實際對教育方面的投資沒有減少。

相對中小大學削資2% 「幼稚園係咁嘅情況下係少咗」

另外，教育局下學年起取消兩項幼稚園津貼，分別為「幼稚園活動津貼」及「幼稚園聘任代課教師支援津貼」，幼稚園教育計劃下的單位資助額則維持不變。蔡若蓮稱，在「資源效率優化計劃」下，教育局方需調整幼稚園單位津貼或對運作影響最少的恆常運作支出。

她指，相對中小學資助及大學各被削款2%，現時取消的兩項幼稚園津貼涉款約4000萬，不足幼稚園總體開支2%，「按成個幼稚園總體開支百分之2，可能要去到6000萬」，而且有其他資源可替代上述兩筆津貼，包括以實報實銷的方法，獲取因老師接受培訓所涉及的代課教師費用。蔡認為，相關措施已考慮現時幼稚園面對的實際挑戰。

無提重推學生津貼 稱要針對性幫助有需要學童

是次預算案無著墨重推學生津貼，蔡表示，之前學生津貼不設資產審查，無差別派發，目前想聚焦教育高質量發展，及針對性幫助有需要的學童，故是次教育開支已預留8%津貼支援有需要學童，當中包括午膳及交通津貼等。

預算案顯示，政府將預留100億元，以貸款方式支持北都大學城的校舍建設。蔡表示，北都大學城發展涵括公營院校及自資院校，方案已考慮已先前院校提交的發展意向書。