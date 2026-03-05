積金易中心現人潮　老闆僱員供款「失蹤」問究竟　積金局責成跟進

強積金「積金易」平台（ eMPF）自024年投入運作，12個強積金受託人及其計劃轉移至「積金易」平台大致完成。然而，積金易服務中心近來不時有因各樣疑難到中心求助或查詢的人龍，有人稱一等就是2小時，到底所謂何時？



《香港01》上周就曾到荃灣積金易服務中心了解，在人龍中，有僱主稱一直有繳付強積金供款，但上月突然被指欠交供款，如不補交有機會被罰款；另有參與可扣稅自願性供款的僱員指，聞說平台處理資料緩慢，他擔心供款後數個月仍「未流返去保險公司」，若未能趕及在3月期限前提交供款，或無法扣稅。



積金局回覆查詢指，由於僱主及計劃成員未完全熟習使用「積金易」，例如供款時輸入的資料不完整或未完全符合系統的要求，而導致未能及時處理供款；絕大部份個案經積金易公司跟進後都能成功處理。



局方指，已責成承辦商採取更積極措施，會持續增加客戶服務人手、安排客戶服務職員專責跟進投訴個案，又強調當局完成調查後，若認為事件不涉及僱主延誤供款，僱主不會被徵收附加費。



荃灣積金易服務中心開門1個半小時 派發過百籌號

以往僱主或僱員繳付強積金，通常經受託人提供的銀行提交供款資料及付款。當強積金計劃轉移至積金易平台後，所有僱主及成員無法繼續向受託人提交指示；換言之，僱主需透過積金易向受託人提交供款。

近日，不少市民在強積金轉移至積金易平台後，未熟習新操作方式、甚至被指欠交供款，遂前往積金易服務中心處理。上周五（2月27日）早上10時半，荃灣積金易服務中心開門僅一個半小時，已派發過百個籌號，不少人取籌後離開；中心內擠滿人潮，目測有逾40名市民在場查詢或等候。

自願性供款市民憂無法扣稅 排兩句鐘提交供款

從事貿易行業、參與可扣稅自願性供款的僱員金先生表示，未能向保險公司提交供款，又聞說不少公司繳付強積金後，疑因積金易平台處理慢，3個月的供款仍「未流返去保險公司」，最終被指欠交供款。他擔心，若遇到同類事情，未能在3月期限前提交供款，或無法扣稅，因此到服務中心處理。

他憶述曾致電積金易熱線，惟職員僅按網頁條文解釋，未能釋除他的疑慮。於是他特地請假，帶同繳付強積金的支票到中心處理，最終等候2小時後才成功辦理，並獲告知支票抬頭應填寫新積金易帳戶號碼，而非舊有的強積金計劃號碼。他又指，職員向他承認處理程序會比以往慢，他擔憂若退休後提取強積金，可能需時6至8星期，有別於以往保險公司一星期便完成處理。

僱主被指欠供款收罰款信 斥「谷鬼氣」

除了參與自願性供款的市民，也有不少僱主稱未能繳付強積金。有從事工程業、不願具名的僱主說，數個月前繳付的強積金，至今仍然「過唔到筆數」，近日他收到積金局來函，指如欠供款將被罰款，涉及5至6名員工、過萬元供款。他當日到積金易服務中心處理，早上11時抵達時需輪候80多張籌，怒斥「谷鬼氣」。

根據積金局網頁，月薪僱員的供款日是每月的第10日；逾期供款須額外繳交相等於拖欠供款金額5%的附加費。

僱主不諳科技 經「智方便」註冊積金易遇阻滯

另一街市檔口僱主梁小姐同稱，一直經銀行轉賬繳付強積金供款，直至過去一個月突然被指未有供款，涉款約2000元，她同樣收到積金局來信，指如欠供款將被罰款。她曾到所屬受托人永明金融查詢，及後獲指示到積金易服務中心處理。

所有僱主及計劃成員須於積金易平台註冊，以管理強積金帳戶；而帳戶需透過「智方便」註冊。梁即場申請「智方便」帳戶，過程間遇到困難，因手機無法進行指紋驗證而一度未能註冊，最終要向職員查詢。

勞工界議員周小松：積金易不收費 毋須擔心款項突消失

立法會議員周小松表示，近日收到個別求助個案，涉平台處理資料慢、未能及時顯示最新供款。他理解僱主或僱員或感困擾，但積金易不會收取費用，強積金仍由信托人管理，市民毋須擔心款項突然消失。

他指若市民已供款，但因系統問題而被指欠供，積金局不應處罰。他建議積金易承辦商加派人手處理，設立查詢隊伍向市民解說，加強訓練熱線聯絡職員，盡快解決問題。他同時呼籲市民「畀啲時間平台」，據他了解，目前最後一批公司正轉移至積金易平台，料轉移後平台與公司核對資料，需時兩至三個月。

被問透過積金易向受託人提交行政指示會否拖慢流程，他相信是積金易平台運作尚未成熟，若長遠運作仍無改善固然不理想，並稱保險公司亦有責任確保服務質素。他又指，本港曾出現積金易騙案，認為透過「智方便」註冊是安全兼允妥的做法，他並提議外展隊伍加強協助不熟悉「智方便」的市民；如平台研發另一種更方便和安全的註冊方式，他亦會接受。

勞聯立法會議員周小松表示，理解僱主或僱員或感困擾，但積金易不會收取費用，強積金仍由信托人管理，市民毋須擔心款項突然消失。（資料圖片／盧翊銘攝）

積金局：「積金易」運作暢順 已處理逾700萬宗行政指示

積金局指，全部12個強積金受託人及其管理的22個強積金集成信託計劃／僱主營辦計劃已分批加入平台，合共佔強積金總資產值約98%。另外兩個行業計劃將分別於今年3月26日及4月30日加入「積金易」，當兩個計劃加入後，歷時22個月強積金計劃加入「積金易」的過程會全部完成。

積金局指，「積金易」啟用至今整體系統運作暢順，截至今年2月中已處理超過700萬宗行政指示。積金易公司留意到有個別僱主及僱員在使用和適應「積金易」方面需要協助，經過積金易公司及承辦商協助後，個案均獲得解決。

如不涉及僱主延誤供款 不會向僱主徵收附加費

對於有僱主稱供款未能及時反映在「積金易」帳戶資料，積金局指當中涉及不同原因，根據經驗，不少情況是由於僱主及計劃成員未完全熟習使用「積金易」，例如供款時輸入的資料不完整或未完全符合系統的要求，而導致未能及時處理供款。絕大部分個案經積金易公司跟進後都能成功處理。若積金易公司及積金局在完成調查後，認為事件不涉及僱主延誤供款，僱主不會被徵收附加費。

已督促承辦商監察可扣稅自願性供款有關情況

積金局續指，如成員關注可扣稅自願性供款或未能及時被處理，可考慮以實體支票繳交供款，成員須在支票背面清楚註明以下資料，包括「TVC」或「可扣稅自願性供款」及成員的8位積金易「成員帳戶號碼」或，如成員的TVC帳戶正在開立，須寫上成員的11位「積金易號碼」。

積金易公司明白臨近本稅務年度結束，「積金易」收到的有關TVC的指示可能會顯著增加，積金易公司會按既定服務承諾處理，亦已經督促承辦商密切監察有關情況及採取更積極措施。

積金局：已責成承辦商採取更積極措施

積金局指，因應現時所有強積金受託人已加入「積金易」，積金局及積金易公司已責成承辦商採取更積極措施，繼續提升客戶服務水平，包括持續增加客戶服務人手、延長熱線及客戶服務中心服務時間、加強員工培訓、應用人工智能改善客戶服務的效率、擴展客戶服務中心規模、在常設的查詢熱線之外額外設立供款查詢專線、派「積金易」註冊車隊巡迴全港十八區提供服務、安排客戶服務職員專責跟進投訴個案，以及增加外展隊人手到僱主辦公地方提供服務等。