財案｜教育局下學年削76個官校教席　稱學齡人口跌　料教師需求減

新一份《財政預算案》提出公務員編制在未來兩個財政年度，會每年分別縮減2%。教育局回覆查詢指，會因應官立學校的整合而調整教職員職位數目，並計劃於2026/27年度在官立學校減少76個教師職位，包括43個來自官立小學及33個來自官立中學。



+ 1

教育局將減131個非首長級職位

教育局在開支總目透露，將減少131個非首長級職位，當中包括85個官校職位，由預算今年3月底3,766個官校職位，減至2027年3月底的3,681個，減幅約為2.3%。

至於當中涉及多少官校教師，教育局回覆指，會因應官立學校的整合而調整教職員職位數目，並計劃於2026/27年度在官立學校減少76個教師職位，包括43個來自官立小學及33個來自官立中學。

教局：學齡人口結構性下降 教師需求相應減少

教育局表示，作為官立學校的辦學團體，十分重視官立學校的辦學質素和人力配置。所有公營學校教師編制原則上根據班級結構而定，隨着未來學齡人口結構性下降，預計教師需求將相應減少。教育局會密切留意官立學校教師人手配置的情況，確保教育服務的質素。

教育局回覆查詢指，會因應官立學校的整合而調整教職員職位數目，並計劃於2026/27年度在官立學校減少76個教師職位，包括43個來自官立小學及33個來自官立中學。（鄭子峰攝）

料學生與教師比例維持不變

教育局開支總目顯示，官立及資助小學將減少5間，由2025/26年453間，減至2026/27年448間。小學學生人數亦由2025/26年約317,200人，減至2026/27年預算307,300人，減少約9,900人；官立及資助小學的學生與教師比例不變，維持11.8:1。

公營中學將減少兩間，由2025/26年389間減至2026/27年387間。 不過，中學生人數則有所增加，由2025/26年約344,800人，增至2026/27年預算346,100人，增加約1,300人，其中是中四至中六學生錄得增幅。局方預算，公營中學的學生與教師比例不變，維持11.6:1。