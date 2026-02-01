簡樸房條例下月生效　有一劏十單位全部租戶被迫遷　組織籲先安置

《簡樸房條例》將於3月1日起生效，所有劏房單位必須符合最低標準並向政府登記，否則不可出租。關注基層住屋聯席及全港劏房居民大聯盟今（1日）在旺角發起街站，介紹相關條例。發言人區小姐指，近月她收到10多宗住戶被迫遷的求助，涉及一個新填地街附近的「一劏十」板間房單位。組織擔心條例實施後出現更多迫遷情況，呼籲政府秉持「先安置，後取締」原則，原區安置受影響租戶。



關注基層住屋聯席及全港劏房居民大聯盟今擺街站，圖為模擬劏房設計。（梁鵬威攝）

關住聯發言人區小姐表示，近日一棟位於新稹地街的樓宇，其中一個「一劏十」單位業主亦要求住戶遷出，十多名租戶向她求助。（梁鵬威攝）

關注組織收10多宗求助

關注基層住屋聯席及全港劏房居民大聯盟今在旺角地鐵站擺街站，介紹簡樸房條例的内容。關住聯發言人區小姐指，隨簡樸房條例即將實施，組織留意到不少分間單位的租金上漲，同時有租客面臨被迫遷。部分業主會張貼通告，表明「因政府政策」，將不再出租分間單位，認為情況值得關注。

旺角劏房戶搬新界每日車資$40

她表示，早前長沙灣義華大廈被收購，多名租戶被通知須在3月退租。除此之外，近月一棟位於新填地街附近的大廈，有「一劏十」單位業主亦要求住戶遷出，十多名租戶向她求助。有在旺角工作的租戶，之後獲安排入住位於新界的過渡性房屋，但每日需花約40元車費，她希望政府可以原區安置居民。

條例未實施租盤已升價 50呎劏房戶憂逼遷：租唔到就訓麥當勞

68歲的陳先生，現獨居於葵青區一間約50呎的分間單位，月租約3,900元。按照政府對簡樸房必須有86呎面積的要求，陳先生居住的單位需要改裝。他擔心隨相關條例實施，業主會要求租戶遷出，他正物色下一個租盤，惟大部分月租均已漲至四千多元。

陳先生平時靠兼職保安員及小巴司機的工作為生，月入約一萬出頭。他指，由於近日經濟差及輸入外勞等因素，工作更數不穩定，擔心無法負擔條例實施後的租金，「租到就租，租唔到就先訓麥當勞。」

組織建議政府在推出簡樸房的同時，秉持「先安置，後取締」原則，原區安置受影響租戶；訂立起始租金及搬遷津貼制度，協助基層租戶搬遷。