車牌拍賣｜H車牌2000萬成交　叫價90次　車牌行：有錢人仲喺到

運輸署今日（1日）舉行馬年新春車牌拍賣，推出49個超特別車牌。焦點車牌為單字英文「H」和罕見早期無字頭「30」。拍賣相當激烈，「30」底價188萬元，數分鐘內經過33次叫價，最終以455萬元成交；而「H」車牌底價5,000元，第一口叫價已至500萬元，經過90口叫價，三個買家不斷競逐，最終以2,000萬元成交，成歷來第四高成交價的車牌。



優質幸運車牌中心負責人顏文翰稱，「H」單字英文車牌非常罕有，位列英文字母表中第8位，更可代表馬年，因此多人競投。他稱，近年經濟滑落，但車牌成交價仍然達到2,000萬元，代表「啲有錢人仲喺到。」



運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，焦點車牌為自訂車牌、單字英文「H」，持競投號牌135號者一直與持競投號牌36號者爭持，最終由持135號碼的男子以2000萬元投得。(梁鵬威攝)

運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，焦點車牌為自訂車牌、單字英文「H」，持競投號牌135號者一直與持競投號牌36號者爭持，最終由持135號碼的男子以2000萬元投得。(梁鵬威攝)

運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，焦點車牌為自訂車牌、單字英文「H」，拍賣官開口底價5,000元，第一口價已叫到500萬元。(梁鵬威攝)

「H」車牌第一口承價叫至至500萬

49個拍賣號碼中，以底價為5,000元的「H」車牌最為激烈。車牌每口叫價1,000元，有買家第一次叫價已將價格抬至500萬元，每口叫價亦增至5萬元。

約5分鐘後，已經叫價至逾1,000萬元，持36號、105號以及135號號碼排的3名買家不斷競逐。約15分鐘後，經過90口叫價，最終由持135號碼的男子以2,000萬元投得，多人鼓掌。

運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，焦點車牌為自訂車牌、單字英文「H」，最後以2,000萬元投得，成功投得者未有回應記者提問。(梁鵬威攝)

運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣將，推出49個車牌，焦點車牌為單字英文「H」。（運輸署文件截圖）

運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，其中一個焦點為無字頭車牌「30」，底價188萬元，多人競爭，幾口叫價已到300萬元。(梁鵬威攝)

運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，其中一個焦點為無字頭車牌「30」，底價188萬元，最終以455萬元成交，符合預期，由持競投號牌16號者投得。(梁鵬威攝)

運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，其中一個焦點為無字頭車牌「30」，底價188萬元，持競投號牌37號者一直緊追另一人出價，惟最終未成功投得。(梁鵬威攝)

運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，其中一個焦點為無字頭車牌「30」，底價188萬元，持競投號牌37號者一直緊追另一人出價，惟最終未成功投得。(梁鵬威攝)

另一個熱門號碼「30」，底價188萬元，每口叫價1萬元，數分鐘後增至300萬，每口叫價亦增加至5萬。持競投號牌37號和16號的買家互相競逐，經過33次叫價，最終由持37號牌的男子以455萬元投得。

運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，其中一個焦點為無字頭車牌「30」，底價188萬元，最終以455萬元成交，由持競投號牌16號者投得，他未有回應記者提問。(梁鵬威攝)

此外，「101」底價70.5萬元，由持競投號牌88及97號兩人一人一口價來回叫價，88號以101萬元反擊成功。

運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣，優質幸運車牌中心創辦人顏文翰表示，自訂車牌、單字英文「H」可配合風水及術數，更可代表馬年（Horse)，是富翁必爭之牌。(梁鵬威攝)

車牌中心負責人：「H」單字英文車牌有兩隻腳落地 代表企得穩

優質幸運車牌中心負責人顏文翰稱，「H」單字英文車牌非常罕有，字體上「兩隻腳落地，代表企得穩」，加上位列英文字母表中第八位，可配合風水及術數，更可代表馬年，因此多人競投。他稱，近年經濟滑落，但車牌成交價仍然達到2,000萬元，代表「啲有錢人仲係到。」

去年單字英文車牌「S」以1,420萬元成交，今年勝於往年，顏文翰解釋，由於「S」形象似蛇，觀感上較動蕩，加上去年藝人大S離世，或影響去年的成交價。