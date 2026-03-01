單字H車牌2000萬成交．足本重溫｜歷來第四高價　新春車牌拍賣

運輸署今日（3月1日）下午2時30分將舉行馬年新春車牌拍賣，推出49個超特別車牌，焦點車牌為單字英文「H」和極罕見的早期無字頭「30」。拍賣相當激烈，「30」底價188萬元，多人競爭，最終以455萬元成交；而「H」車牌底價5,000元，第一口叫價已至500萬元，經過90口叫價，最終以2,000萬元成交，成歷來第四高成交價的車牌，比原第四位「28」多約200萬元，比2024年成交、成交價排名第三的英文單字「D」車牌少20萬元。



運輸署3月1日舉行馬年新春車牌拍賣將，推出49個車牌，焦點車牌為單字英文「H」。（運輸署文件截圖）

運輸署今日（3月1日）下午2時30分將舉行馬年新春車牌拍賣。(賴卓盈攝)

第21個號碼無字頭「1976」，開價17萬元，以底價成交。

第22個號碼「XG 1」底價24.5萬元，差點要收回時，才有人承價，最終以底價成交。

第23個號碼「2288」底價32萬元，多人競爭，每口叫價5,000元，叫價至40萬元仍未停，到42萬元時，有人提升至46萬元，最終以47萬元成交。

第24個號碼「101」底價70.5萬元，由持競投號牌88及97號兩人一人一口價來回叫價，到75萬元時，拍賣官將每口叫價由5,000元提升至一萬元。97號牌突以100萬元想殺對方，88號以101萬元反擊成功。

第25個號碼「30」底價188萬元，多人競爭，幾口叫價已到300萬元，再叫至350萬元，主要由持競投號牌16及37號兩人競爭，爭持至400萬元仍未停，最終以455萬元成交。

▼截至2025年 史上17個天價車牌（由第17至1位）▼



+ 12

第26個號碼「H」底價5,000元，第一口叫價已至500萬元，拍賣官將每口叫價提升至5萬元，幾口價後已叫至600萬元，再升至700萬元，每口叫價提升至10萬元，持競投號牌138號競投者提升至800萬元，下午3時23分叫價至930萬元。

在叫至990萬元時，在叫至逾一千萬萬元，主要由持競投號牌135及138號兩人競爭，投號牌36號突加入競爭，再有投號牌105號角逐，138號再加入，最後由持牌135及36號僵持，最終由135號牌以2,000萬元投得，為歷來成交第四高的車牌。

拍賣49個車牌 今有不少發財意頭「8」字

馬年新春車牌拍賣今日在灣仔會展舉行。運輸署推出49個車牌號碼，當中不乏帶有發財意頭「8」的車牌號碼，包括「GG 8888」、「HK 8886」、「JZ 8888」等。不過今年的焦點絕對是第26個拍賣的單字英文「H」，以及第25個拍賣的無字頭號碼「30」，後者註明不得轉讓。

▼2025年2月16日 新春車牌拍賣現場▼



+ 2

「H」字母表排第8位 料成必爭之牌

優質幸運車牌中心負責人顏文翰早前受訪時指出，是次拍賣會車牌整體不太突出，「弱咗少少」，或與運輸署近年存貨不多有關，較有看頭的車牌為單字英文「H」、無字頭號碼「30」及「HK8886」。他指「H」位列英文字母表中第八位，可配合風水及術數，更可代表馬年（Horse)，是富翁必爭之牌，預料成交價起碼1,500萬元以上。

優質幸運車牌中心創辦人顏文翰。（資料圖片）

2021年車牌「W」底價$5000 最終2600萬成交

翻查資料，歷年最貴的新春車牌是2021年的單字「W」車牌，當年第一口叫價即由底價5,000元，跳至500萬元，經歷116口叫價，由一名男買家以2,600萬元投得。第二貴是2023年賣出的自訂車牌「R」，由底價5,000元開始，經過47口叫價，最終由持「123」號牌的女士投得，以2,550萬元成交。今次「H」屬自訂車牌，故底價料同樣5,000元。

車牌「30」料因持有人逝世或移民才流出

至於無字頭號碼「30」方面，顏文翰表示過往無字頭雙位數字車牌十分罕見，曾在運輸署資料庫搜尋「30」車牌不果，估計近年車牌持有人逝世或移民，車牌才流出市面。他預料「30」競投價超過300萬元，「少有地有靚牌，出一隻少一隻。」

▼2024年2月25日 新春車牌拍賣「D」車牌以2020萬元成交▼

