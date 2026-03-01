今日新聞8分鐘｜單字H車牌2000萬成交｜哈梅內伊已死伊朗報復

屯門十字路口2車相撞 1司機受傷送院 目擊者驚呼︰衝紅燈

屯門發生車禍。昨日（27日）晚上10時許，一輛灰色私家車沿海皇路往屯門碼頭方向行駛，途經海皇路和海珠路十字路口時，另一輛橙色私家車沿海皇路往友愛邨方向駛至，右轉入海珠路時，兩車發生相撞，途經駕駛人士擔心有人被困車內，於是代為報案。

大埔粵港牌七人車自炒撼水馬 司機稱頭暈 警揭涉毒駕拉人

大埔有七人車「自炒」，揭發司機涉嫌藥後駕駛。今日（28日）晚上約7時12分，一輛七人車沿大埔公路元州仔段東行，駛至廣宏街迴旋處時失控撞向水馬，司機報稱頭暈。現場消息指，交通警員趕抵後，發現姓許（36歲）男司機神色有異，懷疑他曾吸食毒品，故召緝毒犬到場搜車。

警方最終未有在車上搜獲毒品，惟許男未能通過快速口腔液測試，涉嫌「毒後駕駛」被捕，已被押返警署扣留調查。現場可見，涉事七人車掛有粵港牌，警方打開車尾箱搜證，車內放有一輛嬰兒車，身穿粉紅色上衣的司機在旁助查。

葵涌日產私家車剷壆撞斷燈柱 司機和乘客共3人受傷送院

葵涌發生車禍。今日（1日）凌晨3時許，一輛日產私家車沿荃灣路往興芳路方向行駛，由荃灣路支路駛入興芳路時，剷上路中分隔石壆撞斷一支燈柱，女司機和兩名女乘客均受輕傷，由救護車送往瑪嘉烈醫院接受治理。

單字H車牌2000萬成交．足本重溫｜歷來第四高價 新春車牌拍賣

運輸署今日（3月1日）下午2時30分將舉行馬年新春車牌拍賣，推出49個超特別車牌，焦點車牌為單字英文「H」和極罕見的早期無字頭「30」。拍賣相當激烈，「30」底價188萬元，多人競爭，最終以455萬元成交；而「H」車牌底價5,000元，第一口叫價已至500萬元，經過90口叫價，最終以2,000萬元成交，成歷來第四高成交價的車牌，比原第四位「28」多約200萬元，比2024年成交、成交價排名第三的英文單字「D」車牌少20萬元。

哈梅內伊身亡 普京：違反一切人類道德準則與國際法

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】以色列（Israel）與美國2月28日對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中死亡。這亦引發伊朗報復式空襲海灣多國的美以據點，國際機場淪為戰區。哈梅內伊之死，在伊拉克及巴基斯坦等引發反美示威。

美以襲伊朗｜杜拜航班延遲1小時起飛 本港3小學遊學團平安抵港

以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗，伊朗展開反擊，向以色列及美軍在中東的多個軍事基地發射導彈，中東形勢緊張下，多間航空公司取消部份來往中東的航班，位於阿聯酋的杜拜國際機場（又譯迪拜國際機場，機場編號DXB）宣告暫停所有航班運作，直至另行通知。

多間航空公司取消航班前，多名港人順利乘搭飛機返港，包括3間小學聯合遊學團，亦有同機外籍乘客表示，延誤大約1小時，在機上知道以美聯手攻擊伊朗一事，形容「非常瘋狂」（very crazy），認為航空公司和人員已經盡了他們最大努力（do their best）。d

玻利維亞運鈔軍機墜毀15死多人傷 民眾拾錢遭驅散

玻利維亞空軍一架運新鈔軍機2月27日在首都拉巴斯（La Paz）附近一條繁忙道路墜毀，導致15人喪生、超過30人受傷。消息指有民眾在現場撿起鈔票，遭到當局驅散。

檀島咖啡餅店3.1結業 屹立灣仔80年 嘆奶茶酥皮蛋撻要到坑口店

迄立灣仔超過80年的檀島咖啡餅店灣仔店宣布結業，往後僅餘將軍澳坑口店。店方公布結業消息指，感謝大眾的厚愛與支持，經過慎重考慮，決定灣仔店於3月1日正式光榮結業，「在該日或之前，歡迎大家前來重溫經典滋味，與我們愉快話別」。