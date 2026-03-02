電動車｜九巴擬開放車廠予私家車充電　荔枝角廠已試　每度電$2.6

九巴今日（2日）舉行傳媒茶聚，九巴代表指，為配合電動巴士車隊擴充，正持續於車廠內加建充電樁，又透露正計劃在今年內開放充電樁予公眾私家車使用，其中荔枝角車廠現時已正試行，按充電量計費，每度電約2.6元。



九巴今日舉行傳媒茶聚透露，正計劃在今年內開放充電樁予公眾私家車使用。（資料圖片／九巴提供）

持續於車廠加建充電樁 已開放給個別的士車隊使用

擁有全港最大規模的電動巴士車隊的九巴現時有起過80架電動巴士。九巴代表指，正持續於車廠內加建充電樁，目前與部份的士車隊合作，開放予他們使用。

涉測試收費系統、修訂地契條款 最快今年內推展至私家車

為了配合政府推動汽車電動化的目標，九巴正計劃進一步將車廠充電設施開放給公眾的私家車使用，目前正準備中，例如測試收費系統、修訂地契條款等，期望最快可在今年內推行。

四大車廠連衛星車廠合共提供約150支充電樁 料夜間不開放

九巴代表指，車廠的巴士通常在清晨過後已離開車廠，到夜間才會回廠，故日後開放予公眾時，預計時間約為早上至傍晚。代表又指，屆時四大車廠，即九龍灣、荔枝角、沙田、屯門，以及數個衛星車廠都會開放，合共提供約150支充電樁。其中，荔枝角車廠已在上月中起試行開放予公眾，按充電量計算相關費用，電費約為每度電2.6元。公眾車主進入車廠時，需在保安崗位登記，並領取「充電卡」，離開時按卡內的充電記錄結帳。

翻查資料，現時位於九巴車廠的充電器，屬快速直流電充電設施，支援雙槍充電，每小時可充電200kWh。而市面上普遍160kWh快速充電裝置每度電收費約為3元上下。