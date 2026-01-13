安全帶新例｜營辦商須確保良好可用　九巴：無要求車長逐一檢查

【巴士安全帶法例生效／巴士安全帶香港／巴士安全帶罰款】《道路交通（安全裝備）修訂條例》於1月25日起正式實施，運輸署周二（1月13日）提醒，根據現行法例，車主或司機須確保安全帶處於良好可用狀態，此要求亦適用於1月25日起強制安裝及佩戴安全帶的車輛種類，包括巴士、私家小巴、貨車與特別用途車輛。



九巴和龍運目前全數約4,300輛巴士車隊的上層車頭、下層車尾等指定座位均配備安全帶。（梁鵬威攝）

九巴指引車長：如發現失靈或損壞應報告

運輸署表示，專營巴士營辦商須負責定期為安全帶全面檢查、維修及保養，確保其狀態良好及運作正常。營辦商會繼續與車長加強溝通，界定不同部門的工作責任與安排。

其中，九巴表示已就新規定向車長發出內部工作指引，如車長發現或接獲乘客通知安全帶失靈或損壞，應在安全情況下紀錄有關情況，及於到達總站後通知公司，公司並無要求車長逐一檢查座位安全帶。

九巴又稱，車隊每輛巴士均會接受定期檢驗，包括日檢、月驗，以及每年進行以及每年進行年度檢驗，確保全車安全帶等所有機件及設備正常運作。

安全帶新規例1.25生效 坐巴士遇壞帶怎辦？一文看指引免罰$5000

運輸署：巴士客佩戴安全帶 迎頭相撞意外傷重率減7成

運輸署表示，一如目前，巴士乘客可自由選擇座位或於下層站立。座位上乘客在配用安全帶下，於發生意外時會提供關鍵保護。研究顯示，司機和座位乘客佩戴安全帶後，在迎頭相撞意外中死亡和重傷的機會，分別可減少約4成和7成。

專營巴士亦已配備連續扶手、出口車門側的扶手、使用防滑物料鋪設車廂地面等多項安全設施，為站立的乘客提供安全保障。