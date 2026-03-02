海關招聘助理貿易管制主任　薪酬頂薪4.7萬　即看申請資格

海關今日起（2日）至3月15日招聘助理貿易管制主任，職責包括執行金錢服務經營者的發牌及規管工作、查核進出口報關單、評定進出口貨物的價值薪酬、在各出入境管制站或其他處所檢查進口或出口貨物等，薪酬由26,590元起，頂薪47,010元。



有意申請者必須於3月15日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統作網上申請。申請者亦須在申請期結束後一星期內，經電郵提交由相關僱主發出的過往工作經驗證明，至指定的電郵地址，並在標題註明網上申請編號。



海關助理貿易管制主任職責包括：執行與保障消費者權益、產地來源證、就禁運物品申領的進出口許可證，以及進出口報關事宜等相關的法例；就工廠登記及根據簽發產地來源證制度提出的有關申請，巡查處所及營運單位。

此外，該職位亦需在各出入境管制站或其他處所檢查進口或出口貨物；查核進出口報關單，並評定進出口貨物的價值，以徵收報關費及成衣業訓練附加稅；執行金錢服務經營者的發牌及規管工作，包括審查有關機構是否遵從規定，以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集；以及根據相關法例執行調查工作。

申請門檻：DSE五科考獲第2級或以上及3年相關工作經驗

申請人必須在DSE香港中學文憑或會考五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；以及三年從事商業、工業、會計或政府工作的相關經驗。

倘若申請人持有香港任何一所理工大學／理工學院或香港專業教育學院、工業學院、科技學院頒發的文憑，或具同等學歷；以及一年從事商業、工業、會計或政府工作的相關經驗，同樣符合資歷資格。

此外，與大多公務員職位一樣，申請者需符合語文能力要求、在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

薪酬起薪$26590 獲取錄者須通過基本訓練課程

海關助理貿易管制主任薪酬介乎總薪級表第10點（即26,590元）至總薪級表第21點（即47,010元）。獲取錄者須通過助理貿易管制主任基本訓練課程。成功通過試用期者將獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

