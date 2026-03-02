LIV Golf香港站周四起舉行　賽事增至3日　哥球會稱助盛事經濟

「滙豐LIV Golf 2026香港站」本周四（5日）起於粉嶺高球場舉行，獲頒授「M」品牌認可。香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，今年賽事增加一天，球手及觀眾在港停留時間更長；同時獎金和場地設備亦有升級，有助推動盛事經濟和體育旅遊的發展。



VIP觀眾席由往年的一層增至兩層。（香港哥爾夫球會提供）

今年賽制由54洞增加至72洞 獎金總額增20%至2.35億港元

郭永亮表示，過去兩屆「LIV Golf香港站」成績亮麗，今年賽事增加一天，意味球手及觀眾在港停留時間更長，有助帶旺香港經濟。他說球會將全力配合大會，支持香港大力發展盛事經濟和體育旅遊。

今年賽事由3月5日至3月8日在粉嶺球場舉行，賽制由54洞增加至72洞。作為香港史上獎金最高的體育盛事。今年「LIV Golf」的獎金首次加碼，總額由2,500萬美元提升至3,000萬美元，約港幣2.35億，較歷屆增加兩成，是香港史上獎金最高的體育盛事。

球手休息室今年擴建為兩層。（香港哥爾夫球會提供）

VIP觀眾席由一層增至兩層 澳洲DJ Dom Dolla周六音樂會演出

哥球會表示，今年場地設施連同賽事規模亦全面提升，以VIP觀眾席由一層增至兩層，容納更多高消費觀眾；球手休息室亦擴建為兩層，地下層設有球手專用健身室，配套設施更貼合球手需要。國際知名澳洲DJ兼音樂製作人Dom Dolla，將於周六在觀眾村舞台舉辦音樂會，今年音樂會場地可容納多達7,000人，較過去兩年大幅增加。