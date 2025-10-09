橋咀島珊瑚被踩　漁護署：輕微受損有新缺口　新手宜深水區下水

十一黃金周期間，綠色和平發現有浮潛人士踐踏西貢橋咀島淺水區的珊瑚。漁護署副署長黎存志今日（9日）表示，淺灘區珊瑚輕微受損並有多個缺口，雖然是新傷口，但未能確定是否是十一當日造成。他估計有浮潛人士岸邊下水時誤踩珊瑚，建議水性不好或初學者，應在深水位置「慢慢浮過去」看珊瑚以免踐踏。



漁護署副署長黎存志今日（9日）表示，西貢橋咀島淺灘區珊瑚輕微受損並有多個缺口，雖然是新傷口，但未能確定是否是十一當日造成。（漁護署facebook圖片）

黎存志展示受損的十字牡丹珊瑚相片，指有數個白點，代表有破損及有數個缺口。（有線新聞截圖）

綠色和平10月1日發現有人雙腳踐踏珊瑚表面並直立步行。（綠色和平提供）

十一黃金周昨日結束，因應大批遊客到訪橋咀島而影響生態問題，漁護署、海事處及警方採取的聯合行動亦同日結束。漁護署副署長黎存志今日（9日）在電視節目表示，過去數日登島人數已回落至500、600人，情況大致受控。

他稱珊瑚區內的珊瑚健康狀況良好，但遊人浮潛的淺灘區珊瑚則有輕微受損。他展示受損的十字牡丹珊瑚相片，指有數個白點，代表有破損及有數個缺口。他說，「們不能確定是否在十一造成，但相信都是新造成的傷口。」

綠色和平10月1日有4,000人到訪橋咀島。（綠色和平提供）

黎存志估計浮潛人士在岸邊下水時誤踩珊瑚，建議應改到較深水的連島沙洲下水。