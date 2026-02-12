中大醫院24小時門診收費改按時段計算　腸胃炎感冒3日淨藥費$180

中文大學醫院今日（12日）公布，調整24小時門診及急症服務及門診藥物的收費模式，其中診症費只需按登記時間所屬時段而收費，按時段收400元至800元不等。同時為上呼吸道感染及腸胃炎兩類常見病症推出藥費組合，三日藥費組合為180元，五日藥費組合為220元。



中文大學醫院今日（12日）公布，調整24小時門診及急症服務及門診藥物的收費模式。（資料圖片／賴卓盈攝）

晚上10時至翌日早上8時診金收費$800

中大醫院指，以往24小時門診及急症服務的診症費，會按照病人登記時段、有否預約指定急症專科醫生，以及病人狀况（穩定或嚴重）收取不同級別的費用。在新收費模式下，只需按病人登記時間所屬時段收費，上午八時至下午六時前收400元；下午六時至晚上十時前收600元；之後至翌日上午八時前收費800元。

上呼吸道感染或腸胃炎等5日藥費組合$220

院方又指，為讓病人能掌握醫療開支預算，在參考24小時門診及急症服務過往的求診個案及常用藥物的成本價格後，推出上呼吸道感染及腸胃炎兩類常見病症的門診藥費組合，其中三日藥費組合為180元，五日藥費組合為220元。如病人確診上呼吸道感染或腸胃炎，醫生可於藥費組合內的83種常用藥物中，因應病人的情况處方合適藥物。

另外，中大醫院超過10種不屬藥物組合內的常用抗生素的藥費、部分24小時門診及急症服務的其他收費項目的價格亦有調整，包括取消於非辦公時間進行X光檢查的附加費。

財務總監：希望能減輕巿民夜間求診負擔

中大醫院財務總監馬凱雲表示，現時一般使用院內24小時門診及急症服務的病人中，超過三分一因上呼吸道感染或腸胃炎而求診。簡化收費模式後，診症費只會按照登記時段而收取，連同新推出的藥費組合，讓患上傷風、感冒或腸胃炎等較輕病症的病人更清晰及容易掌握診症及藥物費用，加上調整晚上10時後夜間診症費，希望能減輕巿民夜間求診負擔，令巿民能及時接受治療。