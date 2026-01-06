中大醫院冀明年能收支平衡　CEO認還政府貸款有難度：但好有決心

中大醫院計劃於本月底至2月初推出新階段價格調整，中大醫院行政總裁鍾健禮今早（6日）指，首兩階段收費調整僅是開始，仍有許多項目需要審視和調整。有關調整主要以減價為主會否影響醫院如期在2028年向政府償還60億元貸款，鍾健禮強調非常重視貸款協議，「減價唔係亂咁做」，又說希望明年年中醫院能穩健地收支平衡，最終連本帶利還款，「難度都大，但好有決心」。



中大醫院分階段檢視服務收費，本月起有逾1000個項目減價。（資料圖片/賴卓盈攝）

鍾健禮在港台節目《千禧年代》中表示，中大醫院分兩階段進行價格調整，已於去年11月檢視過1,300個項目，12月減低40項以上的藥物價格。他表示，第二階段調整主要針對120項癌症藥物及100項常用藥物，社會及病人對此反應普遍正面。

鍾健禮舉例說，如針對糖尿病和高血壓的三高藥物，每月的藥費將從1,800港元降至約1,200港元。他強調，這一減價措施並不會導致醫院虧損，並且有按市場情況作出調整。他還提到，避免因高收費而令病人失去信心是衡量價格調整的主要考慮。鍾健禮又說，如病人有意見，他將親自處理，如曾有病人反映調房費問題，最終獲豁免。

中大醫院屬私營教學醫院。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

中大醫院向政府申請貸款，先後延後還款兩次，最快需在2028年還款，如連本帶利償還需支付60億元。被問到價格調整主要以減價為主，會否影響還款時，鍾健禮指要重申中大醫院非常重視貸款協議，「減價唔係亂咁做」，並保證財政不會因此出現虧損。中大醫院的開院宗旨是保持透明和可負擔，今次價格調整只是回歸初心。他續說，2028年還款60億元是病難度，但醫院有決心做到。

他續說，醫院希望分三階段，首先是達到收支平衡，二是還息，三是連本帶利還清款項。他說中大醫院有機會達至第一階段，因現時病床只用了六成等，醫院仍有不少發展空間，去年11月已收支平衡，但仍需觀察，希望明年年中能「穩健地收支平衡」。