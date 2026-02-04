中大醫院24/25年度蝕約1.85億　盧寵茂稱：未接獲延遲還款要求

香港中文大學醫院去年獲立法會財務委員會通過，再順延3年向政府歸還40億3,330萬元政府貸款，院方早前表示如期於2028年起償還貸款有難度。



醫務衞生局局長盧寵茂回覆立法會議員書面質詢時提到，中大醫院2024/25財政年度全年錄得虧損約1.85億元，局方至今未有收到中大醫院任何再延遲還款要求，若中大醫院營運及財政出現結構性問題，政府不會排除任何可能的解決方案。



中大醫院表示如期於2028年開始歸還貸款有難度。（資料圖片/賴卓盈攝）

虧蝕因實際業務及收入水平低於早前預測

選委界立法會議員陳紹雄就中大醫院營運及財務狀況提出書面質素，盧寵茂回覆指，根據中大醫院提供的最新資料，醫院在24／25財政年度全年，即2024年7月至2025年6月，錄得未計利息、稅項、拆舊及攤銷前虧損約1億8,500萬元，與政府先前預測的數字有所差異。

盧寵茂指，中大醫院錄得虧損主要由於期內實際業務活動及收入水平低於早前預測，醫院面對醫療服務市場、人手招聘與留任等方面的競爭，影響醫院業務營運與服務擴展。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片/廖雁雄攝）

盧寵茂：若營運財政有結構性問題 不排除任何解決方案

中大醫院近日向傳媒承認如期於2028年開始歸還貸款有難度，盧寵茂表示，院方已向政府重申會持續推動改善其財務及經營表現的工作。醫務衞生局會繼續密切監察中大醫院的營運和財務狀況，就醫院的管治和管理事宜與中大校方緊密聯繫，並與中大校方就中大醫院未來的營運或財務狀況及任何融資方案保持溝通。

他續說，醫務衞生局至今未有收到中大醫院任何再延遲還款要求，若中大醫院營運及財政出現結構性問題，政府不會排除任何可能的解決方案。

至於中大醫院2025／26財政年度整體財務狀況，盧寵茂指醫務衞生局已要求中大校方和院方定期匯報財務狀況，檢視和更新未來的財務推算，並會聯同中大校方和院方於今年稍後向立法會衞生事務委員會作整體匯報，現階段不宜評論醫院個別月份的表現。