綠色航運｜香港水域首次完成「超大型運油輪」液化天然氣LNG加注

香港特區政府於2021年公佈《香港氣候行動藍圖2050》，制訂四大減碳策略「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」，目標是讓香港在2050年前實現碳中和，當中包括推廣綠色船用燃料。



中電控股（00002.HK）旗下中電源動集團今日（3日）公布，與中海油（深圳）國際船舶清潔能源有限公司於2月24為「馬蘭狄俄涅」號進行液化天然氣（LNG）船對船加注作業，是首次有「超大型運油輪」（Very Large Crude Carrier, VLCC）在香港水域加注液化天然氣。



今次液化天然氣加注作業由中國海油的「海洋石油 301」執行，是全球最大的液化天然氣運輸加注船。（中電源動提供）

「馬蘭狄俄涅」號加注於長洲南錨地進行

「馬蘭狄俄涅」號為全球最大的「超大型運油輪」之一，今次加注作業於長洲南錨地進行，約4,700立方米的液化天然氣在7小時完成加注。加注後可連續航行超過12,000 海里，相當於往返中東與東南亞，無需中途補給燃料。

中電源動：事前策劃、現場操作及安全管理，均有極高要求

中電源動指，相比於貨櫃碼頭進行靠岸加注，為這種巨型船隻於錨地進行加注作業，對事前策劃、現場操作及安全管理，均有極高要求。

中電源動集團總裁吳永豪表示，中電源動積極發揮「超級聯繫人」角色，與中國海油攜手為香港引入先進的加注服務，為國際船舶提供世界級的能源方案，以體現中電動源推動綠色船用燃料應用的承諾。他又指，中電源動全力支持香港成為綠色船用燃料加注中心，進一步鞏固香港國際航運樞紐的地位。