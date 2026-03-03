宏福苑安置｜房協400單位料夠應付需求　旗下項目棚網驗後全達標

宏福苑大火，政府早前向災民提出多個長遠安置選項，包括「樓換樓」，其中房協已預留粉嶺及觀塘共400個單位供災民選購。房協主席凌嘉勤解釋，房委會已在啟德提供單位，安排是希望為災民提供多元選項。凌嘉勤又提到早前發展局要求下架棚網作檢測，房協項目全部合格。



房協今日舉行傳媒午宴，左起：房協行政總裁陳欽勉、主席凌嘉勤。（林遠航攝）

房協今日（3日）舉行傳媒春茗，提到宏福苑居民長遠安置安排，房協行政總裁陳欽勉表示，房協已預留粉嶺百禾路專用安置屋邨100伙及觀塘安達臣道項目300伙供災民選購。問到會否擔心觀塘項目供不應求，陳指若成真，代表房協房屋受歡迎應感到高興，但指現時仍難估計災民的最終選擇，現有選項是經過與政府商討後決定。他又解釋百禾路僅提供100伙，是要預留單位予受重建及收地影響而需搬遷的居民，為宏福苑居民提供的安排，不影響政府收地時間。

房協主席凌嘉勤就指，雖然按初步調查結果，有較多居民選擇啟德「樓換樓」，但房委會在該區已有選項，相信數量足夠應付需求。房協在與房委會協調後，計劃提供其他區、更多元的選擇方案予災民。

宏福苑火災後，發展局要求全港正在維修的大廈需下架棚網作檢測，房協主席凌嘉勤透露房協項目全部合格，又稱下架棚網對整體施工未見太大影響。（林遠航攝）

另外，宏福苑火災後，發展局要求全港正在維修的大廈需下架棚網作檢測，凌嘉勤透露房協項目全部合格，又稱下架棚網對整體施工未見太大影響。他又提到，房協維修項目一向較為嚴謹，會分不同期數進行維修，地盤亦早有吸煙規定，故大火對房協一向的工作未見太大影響。

他又提到，房協早前已在觀龍樓試用人工智能（AI）加強防火監測，包括感應防煙門有否關上、識別火苗等情況，若技術成熟，會擴展至更多地方。