張韋怡告姑仔誹謗　被指叫姑仔代買假名牌袋　張稱買來與真貨比較

有無綫御用宮女之稱兼2007年落選港姐張韋怡（Gogo），控告姑仔潘碧玉誹謗案續審，張今（3日）在高等法院續接受辯方律師盤問，律師引述多段張與潘的訊息對話，顯示潘曾問及張兒子的教育問題，張曾回應稱：「呢期月月清」。張承認潘是出於關心其子的情況。律師續指，訊息亦顯示張曾叫潘幫手購入4個假手袋，張被追問下承認有此事，亦認她曾以數千元在淘寶買假手袋，但解釋因她經營手袋鐘錶生意，故購入假袋與真貨比對，以保障客人，強調是工作需要。辯方指張貪慕虛榮愛炫耀並：「會買假嘢充撐場面。」張一概否認。



原告為張韋怡(Gogo)，被告為潘碧玉。張韋怡和丈夫潘德鴻曾擺酒結婚，但未有註冊，潘碧玉為潘德鴻的胞妹。

原告張韋怡被辯方盤問下，承認曾與姑仔潘碧玉討論買假名牌袋的事。(陳蓉攝)

張韋怡曾在2007年參選港姐。（Instagram/@gogocheungcwy）

辯方指張韋怡貪慕虛榮愛炫耀，張一概否認。（張韋怡IG圖片）

談及兒子教育基金張說月月清

辯方引述張與潘碧玉的對話，指潘曾代潘父問張，是否有為其子（Ashton）購買教育基金，張回應指：「無啊，no money供。」潘碧玉表示會代為告知潘父，張再回應指：「公公供，去德國或英國。」潘碧玉遂提議去英國，張再回覆指：「我哋呢期月月清。」

指潘父有關注並叫潘每月給5千

張稱，潘父有再跟進有關事項，更叫潘碧玉每月給她5千元，惟潘碧玉反指其夫尚欠她40萬，之後又要求張勿把事件告知其夫，並指潘曾說：「兄弟姊妹唔差嗰幾十萬」、「我真係唔計較」。

張指當時剛搬家未取得潘父款項

張在盤問下同意，當時潘碧玉有主動為其子爭取，認為潘對此事態度積極，是因為疼錫其子。張遂解釋，當時潘碧玉第一次向她提出教育基金一事，反映潘父有關注Ashton讀書的問題，因為當時他們一家剛搬去帝峰·皇殿，亦未取得潘父的款項。

辯方質疑張想透過潘攞著數

辯方另引述潘碧玉和張的訊息對話，指張發訊息指：「Michael(潘的丈夫潘德鴻)思緒混亂，唔識為自己留下真憑實據的權益及財產文件，好驚一切被強奪⋯⋯你要幫Michael RRRRR。」張解釋，她當時覺得與潘碧玉同一陣線，是互相成就及要團結的關係，若然丈夫出事，她想為他們一家爭取應有的權益，並說：「我哋係一個個體，係family。」

辯方質疑，張想透過潘碧玉「拎著數」，想她幫忙爭取財產、著數或禮物等。張解釋，如潘碧玉幫忙，她會欣然接受，但沒有叫潘碧玉作任何行為。

曾談論買假手袋包括Gucci 及Hermès

辯方續引述二人的訊息對話，指張曾發送假手袋的圖片予潘碧玉，她們亦談論過買假手袋的話題，包括Gucci及Hermès等品牌。張在盤問下承認曾經買過假手袋，但強調只有潘碧玉可聯繫賣家，張說：「我係無賣家資料，佢自編自導自演。」

張認有在淘寶以數千元買假名牌袋

在辯方多番追問下，張承認曾找潘碧玉幫她代購4個假手袋。她另外有在淘寶分別以3800及4380元的價格，購入Hermès的假手袋，惟張解釋指，該兩個手袋上沒有logo，是定制款，非假手袋。

稱買假貨用與真貨比對

張又稱，她有經營名牌手袋及鐘錶生意，辯方指張曾對傳媒聲稱：「玩開奢侈品。」張解釋指，因為她經營奢侈品生意，故購入假貨比對，以保障客人，強調是工作需要。

辯方指出張其實會炫耀物質，貪慕虛榮，同時：「會買假嘢充撐場面」，及「根據劇情捏造答案」，張一概否認。

案件編號：HCA1500/2020